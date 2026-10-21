Robles destaca el "papel clave" de la Brigada 'Canarias' XVI en Ceuta y en las misiones internacionales

La ministra de Defensa, Margarita Robles, - CEDIDO POR MINISTERIO DE DEFENSA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado el "papel clave" que juega la Brigada 'Canarias' XVI (BRICAN XVI) en la operación de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta y su liderazgo en las misiones internacionales en las que participa.

Así lo puso este miércoles de manifiesto durante una visita a la Base 'General Alemán Ramírez' de Las Palmas de Gran Canaria, donde la brigada, que pertenece al Mando de Canarias, tiene su cuartel general.

En concreto, Robles ha agradecido a los militares su "trabajo, sacrificio y entrega en los momentos difíciles y en todos sus despliegues, tanto nacionales como internacionales".

"Ustedes representan lo mejor de las Fuerzas Armadas y de España gracias a su entrega y profesionalidad, ya sea en Letonia, en Ceuta, o cuando hay que estar con la gente, siempre están al servicio de los ciudadanos", ha dicho la ministra.

En este sentido, durante su recorrido, en el que ha asistido a una exposición sobre la Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS, la ministra ha estado acompañada por el jefe del Mando de Canarias, teniente general Julio Salom, y el jefe de la BRICAN XVI, general de brigada José Ramón Collazo.

Según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado, aunque por organización se trata de la brigada más joven del Ejército de Tierra, alberga en su estructura unidades de relevante antigüedad y prestigio, como el Regimiento 'Soria' nº 9, el más antiguo de Europa.

ROL CLAVE EN OPERACIONES INTERNACIONALES

De igual modo, ha apuntando que durante este año, la BRICAN XVI está asumiendo un rol clave en operaciones en el exterior, como Unidad Base Generadora del contingente X/I XXIV en Irak.

Aquí, destaca su participación en el ciclo de generación de fuerzas de la UE durante el segundo semestre del 2026 y el primer semestre del 2027, ya que el Mando de Canarias es generador del 'European Batlle Group', uno de los principales esfuerzos nacionales en materia de preparación operativa multinacional de la UE. En este contexto, la BRICAN XVI aporta entre 1.200 y 1.500 efectivos.

LA BRIGADA 'CANARIAS' XVI

La Brigada 'Canarias' XVI tiene a sus unidades desplegadas en cinco acuartelamientos en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, contando además con una unidad cinológica para temas de soporte y seguridad.

Sus cometidos principales se articulan en operaciones en territorio nacional y en el exterior, tanto formando unidad como adiestrando a personal militar extranjero dentro de la iniciativa europea para el Golfo de Guinea. Asimismo, participa en actividades de seguridad cooperativa y de preparación.