Rodríguez advierte de un "cambio de tendencia" en la construcción de vivienda y aspira a las 10.000 construidas en 2027

El consejero de Obras Públicas, Movilidad y Carreteras, Pablo Rodríguez, en el encuentro informativo de Europa Press 'Canarias hacia el futuro', celebrado este martes, 27 de octubre, en el Hotel Santa Catalina - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha defendido este martes la importancia de generar incentivos para favorecer la construcción de vivienda libre, así como de impulsar las promociones públicas en Canarias, donde se espera que se pueda cerrar 2026 con más de 7.000 viviendas construidas y aspirar a alcanzar las 10.000 en el próximo año.

Así lo ha advertido en la celebración del encuentro informativo de Europa Press 'Canarias hacia el futuro', que acoge el Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, una cita en la que ha abordado uno de los principales retos de las islas, el acceso a la vivienda, un problema de "magnitud importante", que no es "exclusivo de ningún territorio" y que en Canarias tiene sus "singularidades".

"La vivienda, históricamente, ha tenido problemas de acceso, en un principio a las familias más vulnerables y a los jóvenes que buscaban emanciparse, pero hoy afecta al conjunto de la población en gran medida", ha deslizado Rodríguez, que ha recordado las 35.000 viviendas anuales que se llegaban a construir en Canarias justo antes de la crisis financiera de 2008.

"Tras la crisis, --ha continuado-- la producción se redujo a 1.000 viviendas al año. Y a medida que el stock de vivienda disponible iba reduciéndose, y la población iba aumentando, la oferta y la demanda se descompensaba". Rodríguez ha defendido la construcción de vivienda pública, donde Canarias ya alcanza los 4.000 inmuebles anuales, ya que "2.000 ya se construyen y otras 2.000 están en planificación".

Rodríguez ha defendido, asimismo, la generación de incentivos para generar la construcción de más vivienda de iniciativa privada, precisamente "por todas aquellas familias trabajadoras que no pueden optar a una vivienda pública o protegida y que mantienen dificultades para acceder a una vivienda, precisamente por que "no hay".

En ese sentido, ha apelado a las medidas implantadas por el Gobierno regional, entre ellas la salida del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda impulsada por el Ejecutivo regional, y cuyos resultados ya habrían dado "un cambio de tendencia" en las islas: "En 2024, la producción de vivienda supera las 4.000 viviendas; en 2025, las 5.000, y en 2026 se superarán las 7.000.

OBSTÁCULOS BUROCRÁTICOS

Además de construir, Rodríguez ha defendido la importancia de movilizar viviendas disponibles, actualmente afectadas por la "inseguridad jurídica" que ofrecería la normativa estatal al propietario. "Hay muchísimas viviendas que estaban en el mercado del alquiler hace poco y se retiraron precisamente por esa inseguridad jurídica, que viene de la ley de arrendamientos urbanos, lo que ha perjudicado aún más a la falta de de viviendas", ha añadido.

Ha recalcado, asimismo, que el "hito" a conseguir por el Gobierno de Canarias es llegar a construir en las islas las 10.000 viviendas anuales, principalmente del sector privado con el fin de poder "equilibrar" la oferta y la demanda actual. "Si este año lo cerramos superando las 7.000 viviendas al año, yo aspiro a que el próximo año superemos las 10.000 viviendas al año", ha aseverado.

En un abordaje al principal motor económico de las islas, la actividad turística, ha identificado uno de los principales problemas del sector: encontrar personal ante las dificultades de acceso a una vivienda próxima al puesto de trabajo. En ese sentido, ha defendido incentivar al sector turístico para que, en el marco de la renovación y la creación de hoteles, construya viviendas.

"Tenemos que buscar fórmulas, que seguro que las hay, para incentivar a que el sector turístico también construya viviendas. En el sur de las islas, donde están la mayoría de los hoteles, es donde el metro cuadrado y la vivienda está mucho más cara. Esta situación hace que todos los trabajadores de los hoteles no puedan vivir cerca, ni cerca ni a 30 minutos de los hoteles", ha aseverado.

CONVENIO CARRETERAS

Preguntado por la Estrategia Verde impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Movilidad y Vivienda, que busca avanzar en un modelo más eficiente y sostenible en las islas, ha abordado la necesidad de prorrogar y ampliar los fondos implicados en el Convenio de Carreteras Canarias-Estado, dotado de más de 1.400 millones de euros.

"No hay ninguna comunidad autónoma en todo el Estado que invierta tanto en carreteras como nosotros. Y eso está sustentado en que no tenemos carreteras de interés estatal, por lo que el Ministerio no invierte ni un duro en las carreteras en las islas", ha añadido.

Rodríguez ha insistido, asimismo, en la necesidad de prórroga del tercer Convenio de Carreteras firmado con el Estado en 2018, con el objetivo de incorporar 1.000 millones de euros más, hasta alcanzar los 2.400 millones de euros para destinarlos a las obras estratégicas planteadas en las principales vías del archipiélago canario.

Ha ejemplificado la importancia de la inversión para obras fundamentales en las islas con la que "más grande" que se acaba de adjudicar en Fuerteventura, con 215 millones de euros de inversión. Se trata de una autovía que conectará con el primer túnel de la isla, entre Pozo Negro, en el sur de la isla, y con el aeropuerto.