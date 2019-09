Rodríguez dice que Canarias presentará su presupuesto a final de año con una "hipótesis moderada" si no hay Gobierno

Publicado 13/09/2019 13:08:22 CET

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha afirmado que se sigue avanzando en la elaboración del presupuesto autonómico 2020 y que el mismo se presentará a finales de este año con una "hipótesis moderada" si es que para entonces sigue sin haber Gobierno de España.

"El presupuesto de 2020 lo hemos iniciado ya y lo hacemos sin todos los elementos que deben ser clave para construirlo", dijo este viernes en declaraciones a los medios de comunicación.

Aquí, explicó que Canarias no tiene el plan de estabilidad actualizado, el techo de gasto ni la propuesta de cantidades a cuenta en materia de financiación porque "no hay" PGE y, sobre todo, porque no hay un Gobierno de España en plenas competencias.

Por ello, el Ejecutivo regional decidió en agosto iniciar el proceso de tramitación de la Ley de Presupuestos para el próximo año y aprobó las directrices de lo que debe ser esta norma --objetivos, directrices, metodología, pretensiones...--.

"Cierto es --continuó-- que si se normaliza, y es deseable, la situación política española y tenemos un Gobierno, pues tendremos que adaptar nuestra propuesta a las consideraciones que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pueda hacer en el momento que corresponda".

No obstante, Rodríguez hizo especial hincapié en que el Ejecutivo regional "no se puede parar" y que va a utilizar el plan estabilidad sin actualizar para ser "moderados" en las previsiones y el techo de gasto previsto. "Y vamos a hacer una hipótesis moderada teniendo en cuenta el contexto económico de cómo vamos a contabilizar las aportaciones del Estado en materia de financiación autonómica", matizó.

Asimismo, insistió en que Canarias presentará su presupuesto autonómico 2020 a finales de este año, señalando que si para entonces España tiene Gobierno se hará los datos actualizados y si no con la información de la que el Ejecutivo regional dispone.