Rollán (PP) dice que el PSOE merece un "castigo" el 28M por los "deméritos" de Sánchez y la "complicidad" de socialistas

VALVERDE (EL HIERRO), 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha asegurado que el PSOE merece un "castigo" en las próximas elecciones del 28 de mayo por los "deméritos" de Pedro Sánchez y la "complicidad" de los socialistas.

Así lo ha puesto este sábado de manifiesto durante la presentación de las candidaturas electorales del partido en El Hierro que contó también con la asistencia del candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez; y el presidente del PP insular, Juan Manuel García Casañas.

En este sentido, el también portavoz de Vivienda en el Senado se refirió al último anuncio en la materia realizado por el Gobierno de España, ya que, dijo, en total ha prometido 230.000 viviendas y "han entregado ninguna".

"Esa es la credibilidad del PSOE de Sánchez y del PSOE de todos los socialistas de España. Aquí no hay socialistas buenos o malos. Aquí hay socialistas pensando en sus intereses, en sus beneficio y en garantizar el sitio de Sánchez en la Moncloa", observó.

Rollán hizo especial hincapié en que no hacen falta 22 ministros en un Gobierno, ya que con menos se puede llevar un país, y más en una situación como la actual.

"Por los deméritos de Sánchez, la complicidad de todos y cada uno de los socialistas que tienen responsabilidad en pueblos, diputaciones, cabildos, parlamentos, gobiernos... el PSOE merece un castigo", resaltó el popular.

Para el vicesecretario, "hay mejores formas de gobernar, de no mentir, no señalar, no insular, y de ser humilde en lugar de ser un soberbio".