Rosa Dávila destaca el liderazgo de Tenerife en empleo, que actúa como "dinamizador" de la economía canaria

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha celebrado hoy que la isla continúe actuando como "dinamizador" de la economía canaria, al ser "un referente" en generación de empleo, con "más contrataciones" y "oportunidades" para los jóvenes. Dávila ha destacado, asimismo, los datos correspondientes a octubre, que sitúan el descenso en el número de personas en paro (64.114) en 4.685, una caída del 6,81% rspecto al año anterior.

"El desempleo en la isla de Tenerife se ha reducido significativamente en el último año", ha destacado la presidenta insular en una nota tras los acuerdos de consejo de gobierno, donde subraya además la disminución del desempleo entre menores de 25 años, "bajando un 11% en los últimos doce meses, con 440 jóvenes menos en paro".

También, ha añadido Dávila, son positivas las cifras de contrataciones. Asimismo, en octubre de 2025 se han registrado 32.579 contratos nuevos, lo que significaría que Tenerife "lidera en este ámbito, concentrando casi la mitad de todas las contrataciones que se registran en Canarias, donde se alcanzaron el mes pasado 70.445".

"Tenerife sigue actuando como dinamizador de la economía canaria, consolidándose como un referente en la generación de empleo, con más contrataciones y más oportunidades para nuestros jóvenes", ha celebrado.

La presidenta insular ha destacado, en definitiva, el compromiso del Cabildo con la empleabilidad del colectivo juvenil. "Seguiremos promoviendo políticas activas de empleo y formación, para facilitar el acceso de nuestros jóvenes a empleos estables y de calidad. Queremos que puedan quedarse en nuestra isla y desarrollar aquí su carrera profesional y su proyecto de vida", ha afirmado.

Por su parte, el consejero de Empleo y Educación insular, Efraín Medina, ha señalado que estas cifras son reflejo de "un esfuerzo conjunto entre el Cabildo, el sector privado y los trabajadores, que fortalecen cada día el tejido productivo de la isla, construyendo un mercado laboral dinámico y con más oportunidades".