Rosell afirma que las "cloacas" temen a Podemos por sus medidas de justicia social y fiscal

Publicado 13/04/2019 14:20:13 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Unidas Podemos al Congreso por Las Palmas, Victoria Rosell, ha afirmado que las "cloacas" del Estado y los "falsos constitucionalistas" temen al partido por las medidas que plantean en materia de justicia social y fiscal.

Así lo ha puesto este sábado de manifiesto durante un encuentro con ciudadanos celebrado en la Plaza del Pilar de La Palmas de Gran Canaria que contó con la asistencia del secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias.

"[En estas elecciones] Tenemos que tener la mirada más larga y saber quién hay detrás. No elegimos solo un color, sino a quien das el poder de verdad", dijo para añadir que los autodenominados constitucionalistas representan "todo lo contrario de lo que es la Constitución".

Rosell aquí hizo especial hincapié en que los antisistemas son ellos y nos Podemos como quieren hacer creer. "Los racistas, los machistas, los xenófobos y los homófobos son los antisistema", aseveró.

Recordó el Artículo 10 de la Constitución, que dice que dignidad inviolable de las personas son el fundamento del orden político, y señaló que cuando se reformó el Artículo 135 el verdadero fundamento político fueron los intereses de las entidades financieras y los poderes que están detrás de los demás partidos "porque les deben mucho dinero y les piden que les devuelvan el favor".

Por su parte, señaló que cuando los poderes recomiendan a los ciudadanos que se hagan planes de pensiones están poniendo en riesgo la propia Constitución, ya que el Artículo 50 dice que tiene que haber un sistema público de pensiones suficiente.

"Queremos soberanía energética y alimentaria --prosiguió--. Nos han gobernado las élites que nos pusieron un impuesto al sol. Ahora no admiten las incineradoras den toda Europa pero no les parece mal ofrecer Canarias para ser base de estas incineradoras".

"CORRUPCIÓN Y CLOACAS" DE LOS AUTODENOMINADOS "CONSTITUCIONALISTAS"

Además, Rosell apuntó que los autodenominados "constitucionalistas" usan el estado para delinquir: la corrupción y las cloacas.

"Por esas cañerías que han montado con las empresas y sus sobrecostes nos desangran los PGE que tendrían que ir a sanidad, dependencia, educación o lucha contra las mujeres porque nos están matando", aseguró.

LAS "CLOACAS" QUISIERON ESCRIBIR "SU HISTORIA"

Además, la candidata puso de manifiesto que las "cloacas" quisieron escribir "su historia" y que el voto de los ciudadanos no valiera para gobernar.

Para Rosell, las cloacas de Canarias estaban formadas por un ministro y un juez, "nada menos", dijo para incidir en que ambos "crearon y manipularon" haciendo todo el daño posible en 15 días --durante la última campaña electoral--.

"Jamás me faltó la confianza en que ustedes no se lo creerían --observó-- Ustedes son nuestros medios de comunicación. Las redes son los periódicos de los pobres porque no tenemos televisiones".

En este punto, Rosell llamó la atención sobre unas palabras que le llegaron a decir. "A mi me dijeron que si quería que se dijera la verdad me comprara una televisión. Ustedes son nuestros ojos, nuestras manos y nuestra verdad", dijo.

La candidata entendió al respecto que "no todos los actos de justicia se hacen en los tribunales" y resaltó el hecho de que el juez alba esté acusado de cinco delitos. "Se lo dedico a todos ustedes porque es un acto de justicia que les debo".