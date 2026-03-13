Rubrican un protocolo para crear un centro de formación industrial y naval en el puerto de Santa Cruz de Tenerife

El vicepresidente Manuel Domínguez, acompañado de la presidenta insular, Rosa Dávila; el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez; el presidente de la Autoridad Portuaria , Pedro Suárez, y el presidente provincial de Femete, Juan Antonio Jiménez - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha firmado este viernes un convenio de actuación para crear un centro de cualificación profesional e impulsar en Tenerife la formación en sectores estratégicos como el metalúrgico y el náutico-industrial.

El protocolo fue suscrito por el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez; la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez; y el presidente de la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías(Femete), Juan Antonio Jiménez.

El objetivo de este protocolo es impulsar la actividad industrial a través de la puesta en marcha de programas para el fomento de la formación, empleabilidad y competitividad en el sector metalúrgico y sectores relacionados en Tenerife, a través de la creación de un centro de cualificación en materia náutica y metalmecánica situado en el ámbito portuario de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Gobierno regional en una nota de prensa.

"Lanzamos un mensaje muy claro, especialmente a los jóvenes que encontrarán en el futuro centro de formación industrial y naval una puerta de entrada a empleos estables y bien cualificados. La creación de este centro encaja plenamente en nuestro objetivo de diversificar la economía canaria y reforzar un tejido productivo más moderno y competitivo", ha señalado el vicepresidente regional.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha celebrado el "paso importante" para seguir fortaleciendo el tejido productivo de Tenerife, impulsar la formación especializada y generar nuevas oportunidades de empleo vinculadas.

Ha destacado, asimismo, el "enorme potencial" de Tenerife en ámbitos como la industria vinculada al metal, la innovación, tecnología y, especialmente, en todo lo relacionado con la economía azul. La isla, ha apuntado, lidera la caída del paro juvenil en toda España con un descenso del 16% anual, mientras el el 70% del empleo generado en investigación, desarrollo e innovación se crea en Tenerife.

Mientras el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha destacado la "magnífica noticia" que supone al municipio este centro de formación y cualificación profesional, el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suarez, ha valorado la firma de este protocolo como "un paso relevante" para fortalecer la colaboración publico-privada, para impulsar la formación, innovación y competitividad de sectores estratégicos para la isla.

El presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez, ha precisado que la puesta en marcha del futuro centro de formación industrial y naval de Canarias representa un "paso decisivo" para situar a Tenerife y al conjunto del Archipiélago como "un referente nacional en capacitación técnica e industrial". En este sentido, ha señalado que este proyecto "multiplicará el empleo de calidad, fortalecerá el crecimiento de sectores emergentes y contribuirá al desarrollo económico".