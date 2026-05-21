Rueda ve "muy duro" el auto judicial contra Zapatero y certifica el "final de ciclo" del Gobierno

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda - Juan Vega - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ha dicho este jueves que el auto judicial que abre la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "es muy duro y muy serio" y certifica el "final de ciclo" del Gobierno de coalición.

En declaraciones a los periodistas con motivo de una visita a la feria 'GastroCanarias', donde Galicia ejerce como destino invitado, ha rechazado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llame al PSOE a "cerrar filas" ante este caso y que "no haga nada y pretenda simplemente ganar tiempo".

Aunque ha defendido la "presunción de inocencia" y "dejar actuar a los jueces", ha precisado que "ya han actuado" con un auto "extenso, muy detallado" que es el "inicio de un proceso mucho más largo", por lo que no entiende que Sánchez y el PSOE se aferren a "los logros" que pudo tener Zapatero durante su Gobierno cuando además "no tiene nada que ver con su actividad posterior y con lo que se refleja ahora en las actuaciones judiciales".

Ha afeado a Sánchez con "intentar ver que no pasa nada" y "enfadarse y criticar a los que están diciendo lo que piensan la inmensa mayoría de los españoles" y entiende que la situación política no se arregla esperando a la declaración judicial del expresidente el próximo 2 de junio.

En esa línea ha comentado que este caso se suma a los otros que se "están conociendo" como el del hermano del presidente, que va a juicio, el recorrido judicial su esposa o lo que ha ocurrido con los últimos secretarios generales del PSOE.

"Esto no puede ser que cada vez que sale un caso de estos intentar mirar para otro lado o intentar que venga algo que lo tape, porque resulta que eso que lo tapa es algo que también afecta judicialmente al PSOE y es todavía más fuerte", ha señalado.

Rueda ha indicado, asimismo, que el Gobierno "se siente más acorralado" y eso tiene "muchas consecuencias, de imagen de país, de cumplimiento de la legalidad y de corrupciones", aparte de que el Gobierno "no está gobernando en absoluto".

En ese sentido ha señalado que "las preocupaciones" del presidente "no están en gobernar el país" sino en "cómo esquiva, cómo se tapa, cómo se libra de todos los casos judiciales que le están acusando".

Por ello cree que se deberían convocar Elecciones Generales "sin ninguna duda dejar hablar a los españoles y decir qué opinan de todo lo que está pasando y cuál es el rumbo que tiene que tener el país". "Yo creo que el presidente Sánchez lo sabe de sobra", ha agregado.

A su juicio, al presidente "le delata completamente" que en cada intervención pública y sin que "nadie le pregunte", avisa de que la legislatura "va a durar lo máximo posible".

"Ya no le interesa desde un punto de vista personal", ha indicado, subrayando que "todo un país de casi 50 millones de habitantes no puede estar a expensas de los intereses y del futuro personal de una sola persona".