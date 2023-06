Los sabores de 'Fierro' protagonizan la 'jam session Top Dinners 23 Frimancha' en Tenerife junto a Diego Schattenhofer

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Germán Carrizo y Carito Lourenço, los chefs de 'Fierro de Valencia' (con una estrella Michelin), serán los protagonistas de la nueva y exclusiva 'jam session' 'Top Dinners Frimancha 23', con una cena junto al chef de 1973 Taste, Diego Schattenhofer, en el Hotel Gastronómico Villa Cortés GL el próximo 8 de julio.

Germán y Carito, ambos argentinos, decidieron, tras acabar sus estudios de cocina, viajar a España, recalando primero en el mítico 'Submarino' de Vicente Torres en Valencia (una Michelin) y posteriormente en 'El Poblet' de Quique Dacosta (actualmente, el Quique Dacosta), en donde lograron dos estrellas.

Más tarde, dirigieron las cocinas de Vuelve Carolina y El Poblet Valencia (donde consiguieron una Michelin), ambos de Quique Dacosta.

En 2013 se embarcaron los dos en el proyecto 'Tándem Gastronómico', desde donde ofrecen asesoramiento y formación para profesionales del ámbito de la restauración.

En el año 2015 abrieron 'Fierro', un restaurante que apuesta por una experiencia exclusiva para 12 comensales y un viaje a través del sabor, del mediterráneo, la tradición y la técnica y que les valió primera Estrella Michelín en 2022.

También juntos crean 'Doña Petrona', una casa de comidas cuya carta combina platos caseros de España) y Argentina, y ambos son profesores en Basque Culinary Center, Gasma/UCH-CEU y CdT de Valencia.

Así, Carrizo y Lourenço, que vienen de protagonizar hace pocos días un 'cuatro manos' en la gala 50 Best Restaurants en Valencia con Mauro Colagrego, 'Mejor Chef del Mundo 2019-2021' y actual 'Best of the Best', traerán a Tenerife la gran explosión de sus sabores mestizos transatlánticos para entrelazarse con la rabiosa vanguardia canaria de inspiración aborigen de Diego Schattenhofer.

FORMATO INÉDITO EN ESPAÑA

Este formato de 'cena-jam session' con Diego Schattenhofer es totalmente inédita en España y ha sido trabajada por 'Fierro' a partir del gran producto del mediterráneo valenciano y, por parte de Schattenhofer, del océano y las tierras de Tenerife.

De esta forma, se trata de un encuentro en la cumbre gastronómica donde técnica, pasión, dos mares en alianza, creatividad y sorpresa configurarán una experiencia en estereofonía.

Entre las elaboraciones que presentarán Carrizo y Lourenço destacan piezas tan rompedoras como la fresa y ternera, la berenjena a la llama, la chirivía, la gamba criolla, su versión del vitello tonnato y el tomillo-limón.

Schattenhofer propondrá obras del calibre de los radicales pescados del océano Atlántico madurados con su velo y caldo de musgos algas; la galleta liofilizada de códium con erizos y botarga de atún rojo; las mollejas con parmentier de papas bonitas y chimichurri ahumado; la tableta de profundidad con batata al josper, queso flor de cabra y emulsión de mojo rojo hervido; el arrebatado caprino versus pichón y la versión 2023 del postre 'Cómete Tenerife'.

Por su parte, la armonía de vinos contará con grandes vinos canarios como el espumoso El Paisaje Blanc de Noirs 100% listan negro; el Finca La Habanera listan blanco; el Finca La Habanera albillo criollo; el Finca La Habanera vidueño; el Finca La Habanera listan negro y el Arautava Gran Reserva listán blanco.