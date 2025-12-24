La Sala Insular de Teatro (Gran Canaria) acoge este fin de semana 'The Great Mago Manu & Martilda Show'

The Great Mago Manu & Martilda Show - SALA INSULAR DE TEATRO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala Insular de Teatro (SIT) acoge este sábado y el domingo a las 19.30 horas 'The Great Mago Manu & Martilda Show', una propuesta escénica de la compañía Mago Manu, protagonizada por The Great Mago Manu (Manu Jiménez Pastor) y la maga Martilda (Marta Sanz Carrasco).

El espectáculo combina magia, humor y participación del público a través de una puesta en escena pensada para todos los públicos, con especial atención al infantil y familiar.

La función se presenta como una opción cultural vinculada a las celebraciones navideñas, ofreciendo una experiencia compartida en torno al asombro y la incredulidad entre intérpretes y espectadores, recoge una nota de la Sala Insular.

'The Great Mago Manu y Martilda' construyen sobre el escenario un relato basado en la amistad y el trabajo en equipo, apoyado en números de ilusionismo y dinámicas participativas que fomentan la cercanía con el público.

La propuesta destaca por su tono lúdico y por una cuidada interacción que convierte cada función en una experiencia singular.

El diseño de iluminación corre a cargo de Cristina Lumiere (Cristina Alba Moyano), contribuyendo a la atmósfera escénica del montaje y reforzando los distintos momentos del espectáculo.

Con una duración aproximada de una hora, 'The Great Mago Manu & Martilda Show' se plantea como una alternativa cultural accesible para disfrutar en familia durante las fiestas, por lo que se trata de un regalo perfecto para estas navidades.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse a través de los canales habituales y en la taquilla de la Sala Insular de Teatro antes del inicio de cada función.