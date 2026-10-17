Salvamento Marítimo activa la búsqueda de un cayuco que fue avistado a unas 26 millas de Lanzarote

ARRECIFE (LANZAROTE), 17 (EUROPA PRESS)

Un helicóptero Helimer 211 y la Salvamar Al Nair de Salvamento Marítimo tratan de localizar este sábado una embarcación irregular con personas migrantes a bordo que fue avistada navegando a unas 26 millas al noreste de la costa de Arrecife, en la isla de Lanzarote.

Así lo ha confirmado el organismo estatal a Europa Press, que detalla que se desconoce por ahora el número de personas que viajarían a bordo del cayuco, así como su hora de llegada a la isla.

La alerta fue dada a través de un aviso telefónico a lo largo de la mañana de este sábado, por lo que el Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Las Palmas procedió a movilizar sus recursos por aire y mar, que ahora tratan de localizar a la embarcación.