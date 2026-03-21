Salvamento Marítimo intercepta un cayuco próximo al sur de la isla de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha interceptado este sábado un cayuco próximo al sur de la isla de Tenerife. La embarcación, escolatada por el organismo estatal, ya ha arribado al puerto de Los Cristianos.

A las 13.44 horas, y tras la llamada de un alertante desde tierra, el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del 112 Canarias contactó con el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife, que procedió a movilizar a la salvamar Alpheratz mientras el SIVE de la Guardia Civil actualizaba su posición.

Próximos a la embarcación, la Salvamar avistó al cayuco, procediendo a acompañarlo hasta el puerto de Los Cristianos, donde colabora con el desembarco de las personas migrantes.