Salvamento Marítimo intercepta este martes siete cayucos con 763 inmigrantes en aguas cercanas a El Hierro y Tenerife

Cayuco interceptado en aguas de Tenerife - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha coordinado durante la jornada de este martes la asistencia a siete embarcaciones irregulares con un total de 763 inmigrantes cuando navegaban en aguas cercanas a las islas de El Hierro y de Tenerife.

Así lo ha informado el organismo estatal, que agrega que en el primero de los casos la Salvamar Diphda acompañó hasta el puerto de La Restinga una embarcación localizada a dos millas al sur de El Hierro con 30 personas a bordo, entre ellas una mujer.

Además, Salvamento trasladó a otro cayuco avistado desde tierra con 125 ocupantes y a una tercera embarcación detectada por el sistema SIVE a ocho millas al sur de La Restinga, con 118 varones.

Por su parte, la Salvamar Navia acompañó hasta La Restinga a otro cayuco avistado desde tierra con 69 personas a bordo, entre ellas tres mujeres.

De igual modo, prestó asistencia a otra embarcación localizada por el SIVE a 14 millas al sur de El Hierro, que tuvo que ser remolcada hasta puerto tras quedarse sin combustible y en la que viajaban 202 personas.

En otra intervención, la Salvamar Alpheratz acompañó hasta el puerto de Los Cristianos (Tenerife) a un cayuco avistado por otra embarcación en las proximidades de Playa de Las Vistas con 172 personas a bordo, entre ellas once mujeres y nueve menores.

Finalmente, la Salvamar Diphda asistió a una séptima embarcación detectada por el SIVE a doce millas al sur de La Restinga, con 47 personas a bordo, una de ellas mujer.