Salvamento Marítimo intercepta una neumática con 37 inmigrantes a unas 41 millas de Lanzarote

Salvamento Marítimo intercepta una neumática con 37 inmigrantes a 40 millas de Lanzarote - CEDIDO POR @SALVAMENTOGOB

ARRECIFE (LANZAROTE), 6 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado en la mañana de este lunes una neumática con unos 37 inmigrantes en su interior, entre los que había cuatro mujeres, a unas 41 millas al noreste de Lanzarote.

Así lo ha informado el organismo estatal, que agrega que el Centro de Coordinación de Salvamento de Las Palmas buscaba a la embarcación irregular desde la noche de este domingo tras informarse de su salida desde Tan Tan, en Marruecos.

De esta manera, fue durante la mañana de este lunes cuando el avión Sasemar 103 localizó a la neumática a unas 41 millas de la isla de Lanzarote.

Hasta el lugar se trasladó entonces la Guardamar Polimnia, que interceptó a los 37 inmigrantes, todos ellos en buen estado de salud, para su posterior traslado al Muelle de Arrecife.