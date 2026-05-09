Salvamento Marítimo intercepta una neumática con 60 inmigrantes al suroeste de Fuerteventura

Neumática interceptada por Salvamento Marítimo
Neumática interceptada por Salvamento Marítimo - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO
Europa Press Islas Canarias
Publicado: sábado, 9 mayo 2026 9:45
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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 9 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo interceptó en la tarde de este viernes una neumática con 60 inmigrantes en su interior, entre ellos cinco mujeres y un niño, cuando navegaban en aguas situadas al sureste de Fuerteventura.

Según informa el organismo estatal, la actuación comenzó después de que un buque mercante avistara la embarcación irregular a unas 31 millas de la localidad de Morrojable y alertara a las autoridades.

Por ello, el Centro de Coordinación de Salvamento de Las Palmas movilizó a la Salvamar Izar, que acudió a la zona y localizó la neumática.

Una vez rescatados sus 60 ocupantes, el recurso marítimo puso rumbo al Muelle de Gran Tarajal, donde desembarcaron todos en aparente buen estado.

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