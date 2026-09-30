Salvamento Marítimo intercepta una patera con 52 migrantes a unas trece millas de Lanzarote - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

ARRECIFE (LANZAROTE), 30 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo interceptó durante la pasada madrugada una patera con 52 migrantes, entre los que había una mujer, cuando navegaban a unas trece millas náuticas de la isla de Lanzarote.

Así lo ha informado el organismo estatal, que añade que tras recibirse la alerta por una embarcación irregular, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Las Palmas activó al avión Sasemar 101 y a la Salvamar Acrux.

En este sentido, una vez que la patera fue localizada por el recurso aéreo, el marítimo se trasladó a la zona y rescató a los ocupantes de la misma para trasladarlos al Muelle de Arrecife.

Una vez en tierra, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 ha explicado que los 52 migrantes fueron asistidos a primera hora de la mañana por el dispositivo sanitario habitual conformado por Cruz Roja y Servicio de Urgencias Canario (SUC), estando todos en aparente buen estado de salud.