Salvamento Marítimo procede al rescate de dos cayucos localizados a 70 y 21 millas de El Hierro

Si bien el organismo estatal no ha precisado, por ahora, el número de personas a bordo de ambas embarcaciones, se estima que en la localizada más próxima a la isla, a unas 21 millas, habrían sido rescatadas entre 150 y 180 personas

VALVERDE (EL HIERRO), 14 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo procede en estos momentos al rescate de dos cayucos localizados en aguas próximas a la isla de El Hierro, a 70 y 21 millas de la isla, respectivamente. El organismo estatal informa que operan en estos rescates hasta tres embarcaciones: La Salvamar Navia, Diphda y Talía.

Toda vez un helicóptero de Salvamento Marítimo localizó la primera embarcación en la mañana de este viernes, a 70 millas al sur de la isla, el organismo estatal movilizó a la Salvamar Navia, que partió de la isla a su encuentro. Sin embargo, en su camino al rescate de esta primera embarcación, notificó la presencia de un segundo cayuco, esta vez a 21 millas de la isla, según ha informado a Europa Press Salvamento Marítimo.

Por ello, se procedió también a activar a la Salvamar Diphda, que precisó de ayuda en el rescate de este segundo cayuco, que se había quedado sin combutible con entre 150 y 180 personas migrantes a bordo, por lo que se necesitó de ambas embarcaciones de Salvamento Marítimo en esta asistencia. Así, la Salvamar Nadia está a punto de llegar a La Restinga, mientras Dipha se demorará, al menos, una hora más en llegar a puerto.

Debido a que una de las mujeres migrantes a bordo de este segundo cayuco se encuentra herida, pues presenta un golpe, se ha pedido una ambulancia para su atención inmediata a su llegada a tierra.

Mientras tanto, la Guardamar Talía, movilizada ante incidente del cayuco más próximo a la isla, procede en estos momentos a auxiliar a la segunda embarcación, la más alejada, a unas 70 millas de la isla. Allí, la embarcación está siendo escoltada por un mercante de bandera holandesa.