Salvamento Marítimo rescata un cayuco con más de un centenar de inmigrantes frente a Las Galletas (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 May. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado en la mañana de este domingo un cayuco con más de un centenar de personas a unas dos millas de la costa de Las Galletas, en la isla de Tenerife, según ha explicado el organismo estatal, que matiza que el recuento oficial se realizará en tierra.

La actuación comenzó sobre las 10.25 horas cuando el buque 'Bentayga' informó del avistamiento de una embarcación irregular en la zona y añadió que se mantendría en la zona hasta la llegada de los recursos marítimos.

Poco después, el buque 'Mar Canario' agregó que acababa de pasar al lado del cayuco y que había más de cien personas a bordo, por lo que el Centro de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizó a las salvamares 'Alpheratz' y 'Menkalinan', así como preventivamente al buque 'Heroínas de Salvora'.

Precisamente la 'Alpheratz' localizó el cayuco a las 11.00 horas, el cual estaba parado, por lo que tuvo que ayudar a arrancarlo para escoltarlo hasta el Puerto de Los Cristianos, donde llegaron a las 12.15 horas.