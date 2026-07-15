Sanidad adapta el calendario de inmunizaciones de Canarias al comportamiento epidemiológico de algunas enfermedades

Calendario de Inmunización 2026 de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias - CONSEJERÍA DE SANIDAD DEL GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno canario ha publicado este 14 de julio, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la orden de 20 de junio de 2026 por la que se aprueba el nuevo Calendario de Inmunizaciones para todas las edades de la vida en la comunidad autónoma, que incorpora "modificaciones significativas" en los esquemas de vacunación, adaptándose al comportamiento epidemiológico de algunas enfermedades, así como a la aparición de nuevas vacunas y productos de inmunización, además del establecimiento de nuevas pautas en edades de aplicación y número de dosis.

Así, en base a los datos epidemiológicos regionales y nacionales, las tendencias en materia de vacunas en países del entorno y la evidencia científica más reciente, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha actualizado la propuesta de inmunización en un nuevo calendario, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Señala que debido que la inclusión de un preparado inmunizante, como es el anticuerpo monoclonal frente a una región de la proteína F del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), no se puede considerar estrictamente una vacuna, el antiguamente denominado calendario vacunal pasa a denominarse Calendario de Inmunizaciones para todas las edades de la vida en el archipiélago.

NOVEDADES INCLUIDAS

La novedad más importante en el nuevo calendario, matizan, es la introducción de la vacunación del Virus Respiratorio Sincitial, que desde este otoño se facilitará a personas adultas residentes en centros sociosanitarios que sean mayores de 70 años y, en menores de esa edad, a las que presenten enfermedades crónicas respiratorias o cardíacas graves.

En este marco, en población no institucionalizada en centros sociosanitarios la vacuna la recibirán personas con cánceres hematológicos, trasplantados pulmonares o de progenitores hematopoyéticos, administradas desde los servicios hospitalarios que vacunan a personas de riesgo, fundamentalmente Medicina Preventiva y en algunos hospitales también los servicios de Enfermedades Infecciosas.

Asimismo sobre la vacunación frente al VRS, el nuevo calendario incorpora cambios como el de la vacuna Tdpa en adolescentes, sobre el que expone que a la vista de la tendencia epidemiológica de esta enfermedad trasmisible y de cómo un porcentaje alto de la población joven actúa como reservorio en épocas de epidemia, se incluye un refuerzo de vacunación frente a tosferina en adolescentes a los 14 años, sustituyéndose la vacuna combinada de toxoides tetánico (alta carga antigénica) y diftérico (baja carga antigénica) Td por la vacuna Tdpa, que ofrece protección frente a tosferina.

Sobre el Virus del papiloma humano (VPH) indican que existe necesidad de aumentar el número de personas protegidas frente al VPH con la intención de disminuir al mínimo los cánceres asociados a este virus. En este caso los cambios que ahora se aprueban implican que las personas de ambos sexos, de 13 a 20 años cumplidos que no hayan sido vacunadas con anterioridad recibirán también una sola dosis de esta vacuna.

Además de la población diana ya establecida con anterioridad se amplía la oferta vacunal a personas consideradas como de mayor riesgo a padecer las consecuencias de la infección por el VPH.

Respecto al Neumococo, en las nuevas recomendaciones se adopta el uso de un preparado conjugado de 20 serotipos y se suspende la vacunación con la vacuna polisacarídica de 23 valencias en población mayor.

Para Meningococo, señala que se precisa afianzar la cobertura vacunal en población juvenil (reservorio principal de la bacteria) y limitar el uso fuera de norma en la infancia. De esta forma, la vacuna frente a la enfermedad meningocócica invasora por serotipos A, C, W, Y se ofertará a todas las personas menores de 19 años que no la hayan recibido con anterioridad o cuya pauta se encuentre incompleta.

Por su parte, en lo que se refiere a la Hepatitis A, exponen que los brotes de hepatitis A en España aparecen asociados a poblaciones específicas, por lo que se introduce en el calendario de Canarias la vacunación frente a hepatitis A para todas las personas menores de 19 años que emprendan un viaje a una zona considerada endémica y no hayan sido previamente vacunadas.

Esta vacuna se ofrece también en Canarias en población adulta a personas en situación de prostitución y a HSH sin límite de edad.

Asimismo en lo que se refiere a la Hepatitis B se refuerza la vacunación frente a hepatitis B en adultos con determinados factores de riesgo de adquirir la enfermedad. Las personas adultas que se considere que presenten un riesgo más elevado que la media, siguiendo los documentos de recomendaciones vigentes, y que no puedan certificar el haber recibido una pauta completa de vacunación deberán tener acceso a la misma de forma financiada.

En la vacunación frente a Herpes Zóster, por su parte, se amplía la protección a personas con mayor riesgo de sufrir una neuralgia postherpética o una forma diseminada de la enfermedad de adulto. Para ello, se amplía la indicación de la vacuna a distintos grupos de personas con alteraciones de la inmunidad y determinados antecedentes patológicos.

FINANCIACIÓN DE LA VACUNACIÓN DE ESTUDIANTES DE RAMAS SANITARIAS

En cuanto a la vacunación de estudiantes de ramas sanitarias, recoge que las personas pertenecientes a la comunidad estudiantil universitaria o no universitaria que realizan estancias prácticas en centros sanitarios encuentran dificultades para optimizar su estado de inmunización de forma financiada, por lo que desde ahora la DGSP asumirá esa responsabilidad y en Canarias se pondrá en marcha durante 2026 un programa específico de vacunación en esta población.

Subraya que esto será una oportunidad para garantizar en este colectivo un estado óptimo de vacunación.

Finalmente en lo que se refiere a la vacunación frente a sarampión, indica que desde que en el año 2026 la OMS retirara a España su estatus de país libre de sarampión son múltiples las estrategias puestas en marcha para mejorar el control de esta enfermedad en todas las comunidades autónomas del país.

En este sentido, apuntan que los mayores esfuerzos deben hacerse en población adulta, por lo que Canarias recomienda la vacunación con dos dosis de vacuna triple vírica, con una separación entre dosis de al menos cuatro semanas a las personas nacidas en España a partir de 1978 que no hayan padecido la enfermedad y que no puedan certificar la vacunación con dos dosis correctamente administradas.

Los menores reciben dos dosis de esta vacuna a los 12 meses y a los 3 años.