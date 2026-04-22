Sanidad adjudica por 3 millones el contrato de adquisición de 37 ecógrafos para diferentes hospitales de Canarias

Ecógrafo del Servicio Canario de Salud (SCS) - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha adjudicado por 3.024.852,50 euros el contrato para el suministro, instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento en período de garantía de 37 ecógrafos para diferentes centros de atención hospitalaria del SCS.

Esta adquisición está cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Canarias FEDER 2021-2027, y a través del proyecto de inversión 256G0169 'Equipos Radiología', que persigue impulsar inversiones estratégicas que contribuyan a la modernización del sistema sanitario, la innovación tecnológica y la mejora de la calidad asistencial en el conjunto del archipiélago.

El expediente, que se inició en noviembre de 2025 con un presupuesto base de licitación de 3.119.870 euros, se estructura en siete lotes, lo que ha permitido adaptar los equipos a las necesidades clínicas y funcionales de distintos servicios hospitalarios y optimizar los recursos públicos mediante su adjudicación por un importe inferior, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

La adjudicación se ha distribuido entre cuatro empresas del sector, tras el correspondiente procedimiento abierto de contratación. De este modo, los equipos se distribuirán entre distintos servicios hospitalarios, con ocho ecógrafos destinados a Ginecología, Obstetricia y Reproducción Humana Asistida.

Además de 13 a necesidades especiales vinculadas a Fecundación in Vitro (FIV); ocho a Radiodiagnóstico; tres a Medicina Intensiva Pediátrica; dos a Cardiología de adultos; dos a Cardiología pediátrica; y uno a unidades de Medicina Intensiva.

Por centros hospitalarios, la mayor dotación corresponde al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, con 14 equipos; seguido por el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, con ocho equipos; y el Hospital Universitario de Canarias con siete.

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, el Hospital General de Fuerteventura y el Hospital Universitario de La Palma recibirán dos equipos cada uno, mientras que los hospitales de La Gomera y El Hierro dispondrán de un equipo cada uno.

El plazo máximo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos es de cinco meses desde la formalización del contrato. También los ecógrafos contarán con períodos de garantía de entre tres y cinco años y medio, que incluyen su mantenimiento.

De esta forma, el Servicio Canario de la Salud refuerza la dotación tecnológica de sus centros hospitalarios, mejorando la capacidad diagnóstica y la calidad de la atención sanitaria, así como la equidad en el acceso a recursos avanzados en todo el territorio.