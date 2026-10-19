Sanidad cifra en el 9,34% el seguimiento de este lunes de la huelga indefinida de médicos en Canarias

Archivo - Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha cifrado en el 9,34% el seguimiento de la huelga indefinida de médicos en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) en los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

Así lo ha informado el departamento regional en un comunicado en el que agrega que de los 7.330 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 3.888, de los que 363 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 270 de los 1.481 efectivos afectados, lo que representa el 18,23%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 86 de los 1.848, es decir, del 4,65%.

Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro ocho de los 222 profesionales afectados por la huelga (3,6%) y en Fuerteventura la secundaron dos de los 298 afectados (0,67%).

Mientras, en La Palma el seguimiento fue del 2,41%, puesto que acudieron a la huelga cuatro de los 166 afectados; y e La Gomera y en El Hiero no hubo ningún efectivo en huelga.

Por último, Sanidad ha indicado que la jornada de la mañana de este lunes, que cuenta con 1.392 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.