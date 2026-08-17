Sanidad extiende los cuidados paliativos a domicilio a todas las zonas básicas de salud de Tenerife

Paciente y profesional de cuidados paliativos - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de Atención Paliativa a Domicilio de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, adscrito al Servicio Canario de la Salud, ha completado su proceso de implantación en Tenerife, de forma que ya presta asistencia domiciliaria a pacientes con patología oncológica en situación paliativa en todas las zonas básicas de salud.

El proyecto se puso en marcha en octubre de 2024 en las zonas básicas de salud de Santiago del Teide y Guía de Isora. Desde entonces, se ha desarrollado un proceso de ampliación progresiva, que habría permitido extender su cobertura territorial hasta alcanzar recientemente, conforme al calendario previsto, las últimas zonas básicas de salud del área metropolitana que restaban por incorporarse al proyecto, según ha informado la Consejería en una nota.

Desde su inicio, cerca de 500 pacientes han recibido atención domiciliaria para dar respuesta a sus necesidades asistenciales. Esta atención ha sido prestada directamente por el equipo y, cuando ha resultado necesario, mediante trabajo conjunto con los centros de salud, los servicios de urgencias extrahospitalarias y los servicios hospitalarios, garantizando así la continuidad de los cuidados entre los distintos niveles asistenciales.

SOBRE EL EQUIPO

El equipo de cuidados paliativos a domicilio está formado por diecisiete profesionales de los cuales ocho son médicos, ocho enfermeros y una trabajadora social. Además, de este recurso a domicilio se cuenta con una línea telefónica que permite a los pacientes y a sus familiares realizar las consultas que precisen referentes a la situación clínica del usuario o su sintomatología.

Estos profesionales actúan coordinando de manera estrecha la asistencia entre los profesionales de Atención Primaria y los servicios hospitalarios de cuidados paliativos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y del Hospital Universitario de Canarias.

Esta coordinación, subraya la Consejería, favorece la continuidad asistencial y permite ofrecer una respuesta integral durante las distintas fases de la enfermedad, con el fin de asegurar una atención continuada, personalizada y centrada en la calidad de vida del paciente y su entorno familiar.

La atención se presta en el domicilio del paciente, siempre que su situación clínica y sus necesidades asistenciales así lo requieran, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando que pueda permanecer en su entorno habitual. El equipo proporciona apoyo en el control de síntomas, la toma de decisiones clínicas, la adecuación de los tratamientos y el acompañamiento al paciente y a su familia.

En paralelo, la Gerencia de Atención Primaria busca avanzar en el desarrollo de este modelo asistencial, con el objetivo de ampliar progresivamente la atención a otros perfiles de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas y necesidades paliativas que puedan beneficiarse de la intervención del equipo.

CUIDADOS PALIATIVOS EN LA ISLA

Además de la implantación de este proyecto domiciliario, la atención paliativa en la isla de Tenerife se ha visto además reforzada con la puesta en marcha, en julio de 2025, del servicio de Cuidados Paliativos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), un servicio que hasta ese momento estaba centralizado en el Hospital de Ofra, dependiente del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.

Ese servicio establece una ruta asistencial específica con el objetivo de asegurar una atención integrada a pacientes adultos que precisan cuidados paliativos. Además, el Servicio Canario de la Salud puso en marcha una unidad de cuidados paliativos en el Hospital del Sur, adscrito al de La Candelaria, con el objetivo de evitar traslados al hospital de referencia de los pacientes que precisen este tipo de cuidados a nivel hospitalario.