Sanidad fija el seguimiento de la huelga de médicos en Canarias en un 14,06%

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que la huelga convocada este lunes, 16 de marzo, en toda España por los médicos para protestar contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco ha tenido un seguimiento del 14,06% en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Así, de los 7.100 médicos de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria convocados a la huelga en Canarias, estaban afectados por esta convocatoria 4.466, de los que 628 la han secundado, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en un comunicado.

Por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 337 de los 1.786 efectivos afectados, lo que representa el 18,87 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 269 de los 2.106, lo que implica el 12,77 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 27 de los 282 profesionales afectados por la huelga, el 9,57 por ciento; mientras que en Fuerteventura la han seguido cuatro de los 316 afectados (1,27%).

Asimismo en La Palma el seguimiento fue del 3,68 por ciento, ya que secundaron la huelga seis de los 163 afectados, mientras que en El Hierro y en La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.

Finalmente desde la Consejería de Sanidad se señala que la jornada de la mañana de este lunes, que cuenta con 1.302 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.