Sanidad fija el seguimiento de la huelga de médicos canarios este miércoles en un 7,73%

Archivo - Un médico en su consultorio - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este miércoles de que la huelga indefinida de médicos ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 7,73 por ciento, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de la Hospitalaria.

Así de los 7.230 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por la convocatoria 4.023, de los que 311 la han secundado, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Por áreas de salud, en Gran Canaria la han secundado 230 de los 1.574 efectivos afectados, lo que ha representado el 14,61 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento ha sido de 65 de los 1.934, lo que ha implicado el 3,36 por ciento.

En el caso de Lanzarote, han hecho huelga cuatro de los 244 médicos afectados, lo que ha supuesto un 1,64 por ciento, y en Fuerteventura la han secundado cuatro de los 314, lo que ha implicado el 1,27 por ciento. Asimismo en La Palma el seguimiento ha sido de ocho de los 146 médicos llamados a la huelga, representando el 5,48 por ciento.

En cuanto a La Gomera y El Hierro, no ha habido ningún efectivo en huelga.

En lo que se refiere a la jornada de la mañana de este miércoles, que cuenta con 1.326 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.