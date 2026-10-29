Sanidad habilita en el sur de Tenerife dos nuevos puntos para tramitar Manifestaciones Anticipadas de Voluntad

Punto para tramitar Manifestaciones Anticipadas de Voluntad - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de su Secretaría General Técnica en colaboración con la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, ha puesto en marcha dos nuevas oficinas en el sur de Tenerife para la toma de declaración y registro de las Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV).

La apertura de estos nuevos puntos, situados en los centros de salud de Granadilla y Arafo, busca acercar el servicio público a esta zona de la isla y reforzar la atención a la ciudadanía para dar respuesta al incremento de la demanda de solicitudes para permitir este derecho, según ha informado la Consejería en una nota.

La colaboración de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife del SCS ha facilitado la apertura de estas dos nuevas ubicaciones, lo que permitirá reforzar la prestación de este servicio, que cuenta con personal formado, cualificado y habilitado para el ejercicio de estas funciones del Registro de MAV.

RED DE ATENCIÓN

Se reforzaría así la red de atención dando respuesta además al incremento de solicitudes para la realización de este trámite en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y, en concreto, en Tenerife, donde los datos reflejan que la atención realizada por el personal de MAV ha triplicado la actuación realizada en años anteriores.

Parte de este incremento de la demanda respondería a la actividad desplegada por el personal de Registro de MAV tanto como acciones formativas entre personal sanitario y no sanitario de las diferentes gerencias del SCS, como informativas y de difusión entre asociaciones de pacientes e instituciones como el 012, 112, el Colegio de Notarios de Canarias y centros sociosanitarios.

Estos nuevos puntos en el sur de Tenerife se suman a los cuatro ya existentes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ubicados en la sede de la Consejería de Sanidad en la capital tinerfeña; en los centros de salud de Breña Baja y de Los Llanos de Aridane, en La Palma, y en el Centro de Salud de Frontera, en la isla de El Hierro. Además, Sanidad prevé habilitar nuevos puntos de atención y avanza en los trámites para la apertura de uno en La Gomera y otro en el norte de Tenerife.

OBJETIVOS DE LAS MAV

La función principal de las MAV es que la persona otorgante deje constancia por escrito de sus preferencias e instrucciones sobre los cuidados de su salud y tratamientos sanitarios que acepta recibir o que rechaza, con el fin de que puedan respetarse y aplicarse por el personal sanitario en el momento en el que no tenga capacidad de expresarlas personalmente y sea necesaria la actuación sanitaria.

La MAV permite, además, designar una o varias personas de confianza de la persona otorgante para que actúen en calidad de representante, y cuya función será velar por el correcto cumplimiento de los valores e instrucciones manifestadas en el documento inscrito.

Para el registro de las MAV, Sanidad dispone de un equipo de profesionales implicados y sensibilizados, así como específicamente formados y habilitados para el ejercicio de estas funciones. El personal sanitario de los centros de salud está obligado a respetar lo recogido en la MAV siempre que el paciente se encuentre en la situación clínica prevista en el documento.

MÁS DE 29.000 MAV VIGENTES

La Consejería de Sanidad registró 4.611 Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV) durante el año 2025, de las que 2.994 fueron hechas por mujeres, es decir, el 63,87 por ciento, y las 1.617 restantes, por hombres, el 35,06 por ciento. Estas cifras representarían un aumento del 26,6 por ciento en el número de MAV registradas con respecto a 2024, cuando se realizaron 3.642.

De las 4.611 MAV registradas el pasado año, el 86 por ciento, se realizaron ante funcionario público de la consejería de Sanidad; 632, el trece por ciento, ante notario y quince se hicieron ante testigos, lo que representa el 0,33 por ciento del total.

En Canarias hay vigentes actualmente un total de 29.095 personas que han realizado una Manifestación Anticipada de Voluntad, de las que el 63,87 por ciento se corresponden con mujeres y el 36,13 por ciento restante, con hombres.

CÓMO Y DÓNDE REALIZARLAS

Las manifestaciones anticipadas de voluntad pueden realizarse de tres formas diferentes:

- Ante los funcionarios habilitados expresamente para ello por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad.

En este caso, la persona que desee realizar su MAV debe solicitar cita previa llamando al teléfono 012 (928 301 012 o 922 470 012) y, en función de la isla en la que resida, se le informará de los diferentes puntos para otorgar su MAV así como de las citas disponibles.

Para la solicitud desde otro punto del territorio nacional o fuera de España el teléfono de contacto es el 902 111 012. También están disponibles las direcciones de correo electrónico mavtfe.sanidad@gobiernodecanarias.org para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y mav_las_palmas.sanidad@gobiernodecanarias.org para las de Las Palmas.

- Ante cualquier notario perteneciente al Colegio Notarial de Canarias.

Las personas que deseen realizar su MAV de forma gratuita ante notario, pueden hacerlo en virtud del convenio suscrito entre la Consejería de Sanidad y el Colegio Notarial de Canarias. Para ello, deben solicitar, a través del teléfono 012, una autorización notarial que les será remitida desde el Registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad, con el fin de que pueda acudir al notario de su elección.

- Ante tres testigos.

Si la persona otorgante opta por formalizar su manifestación anticipada de voluntad ante tres testigos, estos deben ser personas mayores de edad, con plena capacidad de obrar y no vinculadas con el otorgante por razón de matrimonio o relación análoga, parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o relación laboral, patrimonial o de servicios.

Para la inscripción de la manifestación anticipada de voluntad así otorgada en el Registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad, debe presentarse o remitirse el documento firmado por el otorgante y los tres testigos a dicho Registro, acompañado de las copias compulsadas de los Documentos Nacionales de Identidad, pasaportes u otros documentos válidos para acreditar la identidad de la persona otorgante, de los testigos y, en su caso, del representante.