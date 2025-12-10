Sanidad informa de nuevas detecciones del mosquito 'Aedes aegypti' en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife

Sanidad informa de nuevas detecciones de Aedes aegypti en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este miércoles de las nuevas detecciones de mosquitos adultos 'Aedes aegypti' registradas en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Tras su última detección el 21 de febrero de 2024, en la misma zona, su presencia ha sido notificada de nuevo en una de las trampas instaladas en la Terminal de Cruceros.

Así, según establece el protocolo de protocolo previsto dentro del Sistema de Vigilancia Entomológica, precisa la Consejería en una nota, se han continuado con las labores de vigilancia entomológica, reforzadas tanto en número de trampas instaladas como en la frecuencia de muestreo.

Por ello, como fruto de este trabajo de seguimiento, la pasada semana se detectó esta presencia de mosquitos adultos en una de las trampas instaladas en la Terminal de Cruceros.

El análisis realizados en el Laboratorio de Entomología Médica del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias a las muestras recogidas identificó a uno de los ejemplares capturados como hembra de Aedes aegypti.

Los expertos consideran que esta detección obedece a una nueva "entrada puntual" a través de la llegada de barcos procedentes de áreas de riesgo, donde el vector se encuentra establecido, por lo que "sigue siendo necesario" continuar con las labores de vigilancia entomológica para interceptar la llegada del vector en los puntos de entrada de Canarias y evitar su dispersión.

MEDIDAS EMPRENDIDAS

Desde la detección, la Dirección General Salud Pública del SCS, Sanidad Exterior, Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y las administraciones y organismos competentes acordaron continuar con los trabajos de vigilancia entomológica en la zona de detección, así como la toma de medidas necesarias para evitar el asentamiento de estos vectores en el archipiélago.

En este sentido, también se ha dado cuenta de la situación a los profesionales sanitarios de la red asistencial sobre los riesgos a tener en cuenta en la atención al ciudadano y el modo de comunicar datos acerca del vector y su picadura. Además, de realizarse formación específica para reconocimiento precoz de síntomas de las enfermedades vectoriales asociadas.

La población de la zona también ha sido informada de la importancia de comunicar la presencia de mosquitos y criaderos en sus viviendas y jardines, y de las picaduras que pudieran producirse.

Recuerda la Consejería que, desde 2013, Canarias dispone de un Sistema de Vigilancia Entomológica, coordinado por la Dirección General de Salud Pública en colaboración con el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y de Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna (ULL), con el objeto de detectar precozmente la posible aparición de mosquitos invasores.

COLABORACIÓN CIUDADANA

Ante cualquier sospecha, recuerda el departamento regional, la ciudadanía puede enviar fotos de posibles Aedes o imágenes de fuertes reacciones inflamatorias por picaduras si se produjeran, a la cuenta de correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org, indicando el lugar geográfico en el que se ha localizado y un número de teléfono de contacto.

En ese sentido, recalcan que es "muy importante" mantener y reforzar la vigilancia entomológica y las actividades de control vectorial con implicación de todos los sectores, incluyendo a los ciudadanos, para evitar nuevas introducciones.

La Dirección General de Salud Pública recuerda la importancia de la vigilancia entomológica como estrategia principal para evitar la introducción de especies invasoras en el archipiélago, así como para evitar el establecimiento de estas especies, una vez se detectan en cualquier punto de entrada.

RECOMENDACIONES

La primera medida está encaminada a controlar y eliminar cualquier acúmulo de agua, ya que, puede convertirse, aunque sea muy pequeño como el tapón de una botella, en un punto de cría.

Para ello se recomienda:

* Colocar arena en los platos de las macetas. De este modo pueden regarse evitando platos con agua en los que la hembra puede depositar sus huevos. En caso contrario, los platos deben vaciarse y limpiarse una vez a la semana para evitar que los huevos depositados por las hembras puedan evolucionar a adultos.

* Evitar el cultivo de plantas directamente en agua (potos, bambú, planta del dinero, etc.) pasándolas a tierra. Cambiar diariamente el agua de floreros.

* En las zonas exteriores (jardines, patios, azoteas, terrazas, balcones, etc.), colocar boca abajo las macetas vacías, botellas, baldes, regaderas y cualquier otro recipiente en los que pueda acumularse agua de riego o de lluvia.

* Evitar los encharcamientos en jardines, azoteas, balcones o terrazas, después del riego o de la lluvia. Mantener estas zonas limpias y retirar los restos de podas en los que pueda acumularse agua.

* Diariamente, limpiar y cambiar el agua de bebederos de animales.

* Los depósitos de agua deben mantenerse bien tapados para evitar la entrada de mosquitos, lo mismo que cualquier receptáculo que se utilice para la recogida de agua de lluvia.

* Las piscinas deben mantenerse bien cloradas y con recirculación diaria. En el caso de estar vacías con poca agua constituyen un riesgo importante para la proliferación de mosquitos.

* Limpiar la bandeja de la parte externa de la nevera y los dispositivos del aire acondicionado donde puede acumularse agua, incluidos los receptáculos de equipos portátiles.

* Mantener limpios los desagües de las zonas externas y comprobar que el agua no queda estancada en partes del mismo.

OTROS EPISODIOS

Anteriormente, en 2019, 2023 y 2024 se declararon superados los episodios y erradicados los mosquitos Aedes aegypti de Fuerteventura, La Palma y el barrio de El Toscal (Santa Cruz de Tenerife), respectivamente, mientras que en marzo de 2025 se dio por cerrado el episodio por Aedes albopictus en un invernadero de Tacoronte y en julio de ese mismo año se dio por erradicado el mosquito Aedes albopictus en el barrio de la Vuelta de los Pájaros, en la capital tinerfeña.

Continúan abiertos los episodios por detección de ejemplares de Aedes albopictus en el aeropuerto Tenerife Sur y en Tuineje, en Fuerteventura, y de Aedes aegypti en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y en el Muelle Santa Catalina y en el barrio de Piletas, en las Palmas de Gran Canaria.