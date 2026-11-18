Consulta médica - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de su Secretaría General Técnica en colaboración con la Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, ha puesto en marcha una nueva oficina para la toma de declaración y registro de las Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV) en el Centro de Atención Especializada (CAE) Prudencio Guzmán, en Las Palmas de Gran Canaria.

Este nuevo punto, explica la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa, permite continuar reforzando la atención a la ciudadanía para "dar respuesta al incremento" de la demanda de solicitudes para permitir este derecho a realizar las MAV.

La apertura de esta nueva oficina señalan que se ha producido gracias a la colaboración de la Gerencia del Hospital Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria del Servicio Canario de Salud (SCS), que tiene personal "formado, cualificado y habilitado" para el ejercicio de estas funciones del Registro de MAV.

Las personas interesadas en otorgar su Manifestación Anticipada de Voluntad en el CAE Prudencio Guzmán deben solicitar cita previa a través del 012 (928 301 012 o 922 470 012), número de teléfono del Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno de Canarias.

Por otro lado, se indica que la ampliación de esta red en Gran Canaria busca acercar el servicio a "más personas, promoviendo el respeto a la autonomía y los derechos de los pacientes", así como asegurando que sus voluntades sobre cuidados y tratamientos médicos "queden registradas y disponibles" para el equipo sanitario cuando sea necesario.

La apertura de este nuevo punto supone continuar reforzando la red de oficinas disponibles en Gran Canaria, que cuenta con otras dos oficinas habilitadas en la sede de la Consejería de Sanidad y la recientemente abierta en el Centro de Salud de El Doctoral para dar cobertura al sureste de la isla.

La red de oficinas para el trámite de MAV en la provincia de La Palmas se completa con los cuatro puntos habilitados en Lanzarote (Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, Hospital Insular de Lanzarote y los centros de salud de Titerroy y Valterra) y las tres ubicaciones en Fuerteventura (en los centros de salud de Gran Tarajal, Morro Jable y Puerto del Rosario II). También se puede otorgar la MAV en las sedes del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Las Palmas.

Aseguran que los datos reflejan que la atención realizada por el personal de MAV en la isla de Gran Canaria "ha triplicado la actuación realizada en años anteriores", apuntando que parte de este incremento de la demanda se debe a la actividad desplegada por el personal de Registro de MAV tanto con acciones formativas entre personal sanitario y no sanitario de las diferentes gerencias del SCS, así como informativas y de difusión entre asociaciones de pacientes e instituciones como el 012, 112, el Colegio de Notarios de Canarias y centros sociosanitarios.

El objetivo de las MAV es que la persona otorgante deje constancia por escrito de sus preferencias e instrucciones sobre los cuidados de su salud y tratamientos sanitarios que acepta recibir o que rechaza para que puedan respetarse y aplicarse por el personal sanitario en el momento en el que no tenga capacidad de expresarlas personalmente y sea necesaria la actuación sanitaria.

También permite designar una o varias personas de confianza de la persona otorgante para que actúen en calidad de representante para velar por el correcto cumplimiento de los valores e instrucciones manifestadas en el documento inscrito.

MÁS DE 4.600 MAV EN 2025

La Consejería de Sanidad ha registrado 4.611 Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV) durante el año 2025, de las que 2.994 fueron hechas por mujeres, es decir, el 63,87 por ciento, y las 1.617 restantes, por hombres, el 35,06 por ciento.

Esto ha supuesto un aumento del 26,6 por ciento en el número de MAV registradas con respecto a 2024, cuando se realizaron 3.642.

Por otra parte, señana que de las 4.611 MAV registradas el pasado año, el 86 por ciento se realizaron ante funcionario público de la Consejería de Sanidad; 632, el 13 por ciento, ante notario, y 15 se hicieron ante testigos, lo que representa el 0,33 por ciento del total.

Actualmente en Canarias hay vigentes 29.095 personas que han realizado una Manifestación Anticipada de Voluntad, de las que el 63,87 por ciento se corresponden con mujeres y el 36,13 por ciento restante, con hombres.

CÓMO REALIZAR LAS MAV

Estas manifestaciones anticipadas de voluntad pueden realizarse de tres formas diferentes, tales como son ante los funcionarios habilitados expresamente para ello por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad para lo que debe solicitar cita previa llamando al teléfono 012 (928 301 012 o 922 470 012) y, en función de la isla en la que resida, se le informará de los diferentes puntos para otorgar su MAV así como de las citas disponibles.

Para la solicitud desde otro punto del territorio nacional o fuera de España el teléfono de contacto es el 902 111 012. También están disponibles las direcciones de correo electrónico mavtfe.sanidad@gobiernodecanarias.org para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y mav_las_palmas.sanidad@gobiernodecanarias.org para las de Las Palmas.

Asimismo puede realizarlo ante cualquier notario perteneciente al Colegio Notarial de Canaria. En estos casos, las personas que deseen realizar su MAV de forma gratuita ante notario pueden hacerlo en virtud del convenio suscrito entre la Consejería de Sanidad y el Colegio Notarial de Canarias.

Para ello deben solicitar, a través del teléfono 012, una autorización notarial que les será remitida desde el Registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad para que pueda acudir al notario de su elección.

Y otra opción es ante tres testigos, de tal forma que si la persona otorgante opta por formalizar su manifestación anticipada de voluntad ante tres testigos, estos deben ser personas mayores de edad, con plena capacidad de obrar y no vinculadas con el otorgante por razón de matrimonio o relación análoga, parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o relación laboral, patrimonial o de servicios.

En este caso para la inscripción de la manifestación anticipada de voluntad, así otorgada en el Registro de Manifestaciones Anticipadas de Voluntad, debe presentarse o remitirse el documento firmado por el otorgante y los tres testigos a dicho Registro, acompañado de las copias compulsadas de los Documentos Nacionales de Identidad, pasaportes u otros documentos válidos para acreditar la identidad de la persona otorgante, de los testigos y, en su caso, del representante.

En esta modalidad de Manifestación anticipada de voluntad debe destacarse que, desde noviembre de 2025, en virtud de convenio celebrado entre la Consejería de Sanidad y el Colegio de Médicos de Las Palmas, se podrá cumplimentar el documento de manifestaciones anticipadas de voluntad on-line y formalizarlo ante tres testigos que son facilitados por el Colegio de Médicos de Las Palmas, que se encargará, asimismo, de la remisión al Registro.

Para formalizar su documento de esta forma debe acceder a la página web del Colegio de Médicos de Las Palmas: medicoslaspalmas.es . La ciudadanía puede acceder a más información sobre las MAV en el siguiente enlace: gobiernodecanarias.org/sanidad/mav/