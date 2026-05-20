Sanidad licita el suministro con instalación de 10 mamógrafos digitales para varios centros de Canarias por 2,8 millones

Unidad de mamografía de un centro sanitario en Canarias - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha sacado a licitación el suministro con instalación y puesta en funcionamiento de diez mamógrafos digitales para diferentes centros sanitarios del SCS por 2,8 millones de euros.

El objetivo, según explica la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa, es el de incrementar los equipos diagnósticos que permitirán la implantación progresiva de los grupos de edad diana a los que va destinado el cribado del cáncer de mama, actualmente destinado a las mujeres de entre 50 y 69 años.

Asimismo, tal y como acordó la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud (SNS), la ampliación del programa de cribado poblacional incluye a la cohorte de 45 a 74 años, al tiempo que se realizará de forma progresiva en todas las comunidades autónomas, habiéndose acordado un plazo máximo de tres años para iniciar la modificación del programa y, de hasta seis años, para alcanzar una cobertura de invitación cercana al 100 por 100 en los nuevos grupos de edad.

Para ello, el SCS se prepara con la adquisición de nuevo equipamiento para afrontar la ampliación del programa de detección precoz del cáncer de mama, siguiendo las recomendaciones de la Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y del Consejo de la Unión Europea que aconsejan realizar mamografías de control bianual a las mujeres entre 45 y 74 años, tras analizar la evidencia científica al respecto.

La licitación, que cuenta con cofinanciación de la Unión Europea a través del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Canarias 2021-2027, se divide en tres lotes y contempla el suministro de mamógrafos digitales con diferentes prestaciones tecnológicas, incluyendo sistemas de tomosíntesis, mamografía con contraste y sistemas de biopsia guiados por estereotaxia y tomobiopsia, así como estaciones diagnósticas de alta resolución.

Los equipos incorporan también tecnologías dirigidas a mejorar la calidad de imagen, optimizar el flujo clínico, aumentar la precisión diagnóstica, favorecer la accesibilidad y el confort de las pacientes durante las exploraciones.

LA MAMOGRAFÍA, UNA DE LAS HERRAMIENTAS "MÁS EFICACES"

Señalan que la mamografía constituye una de las herramientas "más eficaces" para la detección precoz, el diagnóstico y la orientación terapéutica de distintas patologías mamarias, especialmente del cáncer de mama. Este tipo de tecnología, matiza, requiere una "especial atención", tanto a la calidad diagnóstica de las imágenes como al control de la dosis de radiación, administrada a las pacientes.

Actualmente el Programa de Diagnóstico Precoz del Cáncer de Mama del SCS cuenta con diez unidades fijas y una unidad móvil que se desplaza por toda Canarias para llegar a las zonas de difícil acceso con el objetivo de acercar el servicio a la población, promoviendo así la detección precoz.

Así indican que la incorporación de nuevos equipos permitirá mejorar la capacidad diagnóstica de los centros del SCS, optimizar la seguridad clínica y favorecer exploraciones "más precisas y eficientes".

Los diez mamógrafos se distribuirán entre distintos hospitales y Centros de Atención Especializada (CAE) del archipiélago. En el caso de Tenerife se instalarán cinco equipos: en el CAE Rumeu y el Hospital del Sur, dependientes del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, así como en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, que los distribuirá entre el Hospital del Norte y el propio HUC.

Por su parte, en Gran Canaria se ubicarán tres equipos, en el CAE Vecindario y la Unidad de Diagnóstico Precoz de Cáncer de Mama de Juan XXIII (dependientes del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil), así como en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Asimismo un equipo se destinará al CAE de Los Llanos de Aridane, en La Palma, y otro al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera.

El contrato incluye la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos tras la adjudicación, con un plazo máximo de ejecución de cuatro meses, así como el mantenimiento durante el periodo de garantía. El plazo de esta garantía será de tres años desde la recepción o conformidad del suministro, o el superior ofertado por la empresa adjudicataria.

Asimismo el contrato incorpora condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental, entre ellas la obligación de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la instalación de los equipos y la correcta gestión de embalajes y envases.

Toda la información relativa a esta licitación, sujeta a regulación armonizada conforme a la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, así como los pliegos administrativos y técnicos, puede consultarse en el perfil del contratante de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 11 de junio de 2026, a las 15.00 horas, exclusivamente por vía electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP).