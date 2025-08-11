Sanidad recomienda evitar la exposición prolongada al aire exterior ante la presencia de calima en Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, y ante la previsión de presencia de calima en varias islas para los próximos días, recomienda a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.

El polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias y, en muchas ocasiones, puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma, personas con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

La Dirección General de Salud Pública hace especial hincapié en la "sinergia negativa" que pueden tener en la salud la unión de la calima con las altas temperaturas que se están registrando en Canarias estos días, por lo que hace un llamamiento especial a extremar las precauciones y seguir las recomendaciones para evitar complicaciones en la salud.

La exposición a este contaminante puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, al menos durante los cinco días posteriores al inicio del episodio.

En este sentido, recomienda a las personas sensibles a este tipo de episodios, como pueden ser niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas, no salir a la calle y mantener cerradas puertas y ventanas de las casas; realizar la limpieza de las superficies con polvo con paños húmedos; mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse; y no realizar ejercicios físicos en el exterior.

De todos modos, señalan que en caso de empeorar los síntomas respiratorios se llame al 112.