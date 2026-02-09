Sanidad reparte 150.000 preservativos y lanza una campaña de prevención de ITS y embarazos no deseados en Carnaval

Cartel anunciador de la campaña de prevención de ITS y embarazos no deseados en Carnaval - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, pone en marcha una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados y otros riesgos para la salud con motivo de la celebración de las fiestas de carnaval 2026.

La campaña, cuyo lema es 'Haz lo que te salga del pito...pero si suena, usa el condón', está dirigida especialmente a la población joven de Canarias con un eslogan transgresor, atrevido que viene a significar "diviértete, disfruta, disfrázate, pero hagas lo que hagas actúa con responsabilidad", para favorecer que se pase a la acción preventiva, se eviten las infecciones de transmisión sexual y se utilice el preservativo correctamente.

Este es el elemento constante en todas las piezas de la campaña, cuya difusión será totalmente digital por tratarse de las vías de comunicación habituales entre la población joven, detalla la Consejería en una nota.

El objetivo es llegar a este segmento de población para que adopte el uso del preservativo de forma normalizada, especialmente durante el carnaval, indica.

Los expertos de la Dirección General de Salud Pública consideran que el público objetivo de esta iniciativa tiene canales propios de comunicación a los que es "imprescindible llegar".

Por ello, la campaña de este año continúa la línea ya iniciada en ediciones anteriores de formato digital y desarrollo en redes sociales, cuyo fin trata de despertar el interés del público y su implicación, siempre en positivo, huyendo de mensajes excesivamente institucionalizados, de prohibiciones o de órdenes, así como del miedo como argumento.

La campaña se desarrolla íntegramente en redes sociales, 'Audio on demand', 'Vídeo on demand' y 'Google ads' pues se trata de integrar la campaña en Internet, con su lenguaje y sus gustos.

Igualmente, la campaña contará con la difusión de los contenidos a través de las webs de medios digitales.

EVITAR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS

La campaña de este año incide en una serie de mensajes de prevención de riesgos para la salud que es importante recordar sobre el uso correcto del preservativo, evitar el consumo abusivo de alcohol y drogas, hacer frente a agresiones sexuales, o evitar la conducción de vehículos si se ha bebido, entre otros.

Antes y durante estas fiestas carnavaleras, se han repartido alrededor de 150.000 preservativos en todas las islas a través de las corporaciones insulares y locales (Concejalías de Juventud), ONG y asociaciones voluntarias que han solicitado material preventivo para su distribución en los principales eventos carnavaleros.

Entre los principales mensajes que recoge la campaña se encuentra que el preservativo correctamente utilizado es un método muy fiable para prevenir las ITS y los embarazos no deseados; consultar con profesionales si se mantienen relaciones sin protección; no aceptar vasos de personas desconocidas o que acabas de conocer; adoptar una actitud activa frente a las agresiones sexistas; esgrimir el derecho a decir 'no' y acudir a un hospital o un juzgado de guardia si se ha sufrido una agresión sexual.