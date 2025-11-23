Sanitarios se forman en el manejo de situaciones emocionales difíciles ante un proceso de donación-trasplante

Sanitarios se forman en el manejo de situaciones emocionales difíciles ante un proceso de donación y trasplante - CONSEJERÍA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha acogido esta semana una jornada formativa organizada por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) sobre la comunicación de malas noticias en el ámbito sanitario y comunicación en situaciones de crisis, como aquellas vinculadas al proceso de donación-trasplante.

En esta jornada han participado profesionales de diversos centros hospitalarios de la provincia de Las Palmas relacionados con el proceso donación-trasplante y que trabajan en contacto directo con pacientes y familiares, según ha informado la Consejería en una nota.

El objetivo principal de esta iniciativa ha sido conocer la importancia de los sentimientos personales, no sólo los de las familias que acaban de perder a un ser querido, sino también los sentimientos de los propios profesionales ante las manifestaciones de duelo de estas familias tras la pérdida de un ser querido.

Con esta iniciativa, impartida por profesionales del equipo de coordinación de la Organización Nacional de Trasplantes, se cubre "una laguna" de formación en el ámbito de las relaciones interpersonales con el usuario en situación de crisis emocional. Además, detallan, hay que tener en cuenta que el proceso donación-trasplante se encuentra inmerso en el proceso de comunicación de la peor de las noticias: la muerte de un ser querido. Asimismo, exponen desde la Consejería, un proceso de comunicación "eficaz" propicia el ambiente adecuado en el que se ha de plantear la donación.

Otra de las finalidades del curso, con nueve horas de duración, ha sido conocer el proceso de duelo y sobre todo las formas en las que los profesionales sanitarios puedan sentirse más eficaces, teniendo en cuenta siempre dos objetivos fundamentales cuando se va a comunicar una mala noticia: establecer la relación de ayuda con las familias que inician el duelo y disminuir la tensión que provoca el contacto con las familias de pacientes críticos.

La ONT organiza alrededor de cuarenta cursos al año en todas las comunidades autónomas, lo que supone la formación de unos ochocientos profesionales.