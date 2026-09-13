Santa Brígida acoge una exposición sobre los orígenes del montañismo en Gran Canaria, pionera en el deporte de montaña

Varias de las fotografías que forman parte de la exposición sobre el origen del montañismo en Gran Canaria, que tiene lugar en Santa Brígida hasta el 30 de septiembre. - CIMA GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La villa de Santa Brígida acoge hasta el próximo 30 de septiembre una exposición sobre los orígenes del montañismo en Gran Canaria, isla que fue pionera en la organización de los deportes de montaña, a través del Grupo Montañero Gran Canaria, que cumple este año los 72 años de historia.

La muestra fotográfica recoge la trayectoria de esta entidad pionera de la montaña en el archipiélago, que a lo largo de sus 72 años de existencia ha desarrollado más de 8.000 actividades deportivas y culturales con la participación de más de 215.000 personas.

El acto de apertura contó con la asistencia de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, Avelina Fernández Manrique de Lara; el presidente del Grupo Montañero Gran Canaria, Eduardo Ojeda Rodríguez; y el presidente de la Asociación Cultural Cima Gran Canaria y promotor del Mendi Tour Canarias, Isidoro Falcón.

La inauguración reunió a integrantes del colectivo, quienes compartieron testimonios sobre los inicios de los deportes de montaña, como el senderismo y la escalada, en las islas. Esta iniciativa sirve además de antesala a la quinta edición del Mendi Tour Canarias en Santa Brígida, programación que prevé el próximo 9 de octubre la proyección de una selección de películas participantes en el Mendi Film Festival de Bilbao.

La exposición permanecerá abierta en la Biblioteca Municipal de Santa Brígida del hasta el 30 de septiembre en horario de lunes de 16.00 a 19.00 horas, de martes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

La muestra documenta episodios como la implantación del Día del Árbol en Gran Canaria y los trabajos de repoblación en la cumbre insular, así como la primera ascensión femenina al Roque Nublo, así como la participación de las mujeres en las actividades de montaña en condiciones de igualdad.

El recorrido fotográfico aborda también "la percepción social del montañismo en sus comienzos, cuando la presencia de excursionistas por zonas de cumbre resultaba inusual para la población local", explican desde Cima Gran Canaria.

Así como la "la colaboración con aficionados de otras islas para la posterior creación de sus propios colectivos, la realización de acciones sociales como el reparto de juguetes en barrios alejados, y la protección de los espacios naturales, manifestada en su posición frente al primer proyecto de teleférico desde Agaete hacia el parque natural de Tamadaba", entre otros.