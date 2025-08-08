Santa Cruz de La Palma cede al Gobierno de Canarias el terreno para la construcción del Palacio de Justicia - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

El proyecto incluye una plaza y zona de aparcamiento con capacidad para 100 vehículos

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y la alcaldesa accidental de Santa Cruz de La Palma, Yéssica Pérez, han cerrado este viernes el acuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento para el proyecto del Palacio de la Justicia de Santa Cruz de La Palma.

El acuerdo contempla la cesión por parte del consistorio de una parcela de 2652 metros cuadrados en la entrada sur de la capital para que el Gobierno de Canarias construya un palacio de justicia con una plaza aledaña y una zona de aparcamiento con capacidad para 100 vehículos, según ha precisado el departamento regional en una nota.

Se contempla la posibilidad de que el ayuntamiento amplíe la superficie cedida si lo requiere el proyecto.

"Con el suelo ya cedido formalmente por el ayuntamiento, desde la Consejería empezaremos a tramitar la licitación para la redacción del proyecto del Palacio de Justicia, la plaza y el aparcamiento", ha señalado la consejera del área, Nieves Lady Barreto, en una nota de prensa emitida por la Consejería.

Precisa el departamento regional que el proyecto inicial del edificio principal tiene un coste estimado de 10 millones de euros, a falta de añadir el presupuesto del resto del complejo.

La consejera ha agradecido al Ayuntamiento todos los esfuerzos realizados para desbloquear los trámites técnicos e informó de que ahora comienza una nueva tarea con una mesa técnica, con técnicos de la Consejería y del Consistorio, en marcha para que todo el conjunto sea acorde con el entorno y emblemático para la ciudad.