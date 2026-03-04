Santa Cruz de La Palma condena el uso indebido de la imagen de los 'Enanos' en Toledo y estudia una defensa jurídica

Danza de los Enanos - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha lamentado este miércoles la utilización de la imagen vinculada a la 'Danza de Los Enanos' durante la celebración de los carnavales en el municipio de Yepes (Toledo) en el que una comparsa desfiló con un disfraz que simulaba un ejército de soldados 'enanos'.

La figura del 'Enano' constituye un patrimonio cultural, histórico e identitario de Santa Cruz de La Palma y del conjunto de la isla, vinculado de manera inequívoca a la tradicional 'Danza de Enanos', uno de los actos más representativos y esperados de la Bajada de la Virgen de las Nieves, recoge una nota del consistorio.

Su imagen y representación conforman un elemento singular, protegido y reconocido como expresión propia de las fiestas lustrales, apunta.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma y presidente del Organismo Autónomo Local de la Bajada de la Virgen, Asier Antona, ha criticado el uso de la imagen "fuera de su contexto tradicional y sin tener en cuenta el profundo valor cultural y emocional que representa para la ciudad".

En esa línea subrayó que "no se trata solo de un símbolo festivo, sino de una manifestación cultural única que forma parte de la historia colectiva y de la identidad como palmeros y palmeras".

Por su parte, el concejal de Cultura y responsable del acto de la Danza de los Enanos', Alberto Perdomo, recordó que "la figura del 'Enano' está vinculada de manera exclusiva a la 'Danza de Enanos' y a la Bajada de la Virgen, siendo un elemento protegido cuya imagen cuenta con mecanismos específicos de defensa".

En este sentido, el concejal informa de que los hechos han sido puestos en conocimiento de los servicios jurídicos municipales y de la empresa especializada contratada para el asesoramiento, gestión, vigilancia y defensa de la marca y de la propiedad intelectual de la figura del 'Enano' de las Fiestas Lustrales, a fin de que valoren si pudieran ser susceptibles de algún tipo de actuación en el marco de la normativa vigente.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma reitera su "compromiso firme" con la defensa y preservación de su patrimonio cultural, así como con la protección de aquellos símbolos que forman parte esencial de la identidad del municipio y de la isla, apelando al respeto hacia las tradiciones que cuentan con un profundo arraigo histórico y sentimental.