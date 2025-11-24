Santa Cruz de Tenerife desiste del recurso ante el TS sobre el carril bici y prepara una nueva ordenanza de movilidad

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, atiende a los medios de comunicación - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, aprobó este lunes la retirada del recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo en contra de la decisión del TSJC, que acordó la anulación de la Ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial del Ayuntamiento.

"Esta decisión se toma, precisamente para permitir a esta corporación aminorar los tiempos de espera y llevar a cabo la redacción y aprobación de una nueva ordenanza y facilitar la retirada de los elementos del carril bici en las vías de Villalba Hervás, El Pilar y Méndez Núñez", comentó.

Bermúdez señaló también que entienden que "el camino es iniciar el procedimiento para una nueva ordenanza de movilidad, aunque hay que decir que mientras tanto está vigente la ordenanza del año 1985, que, por cierto, estuvo muchos años operativa" y añadió que "por lo tanto, hasta el año 2024 fue la ordenanza que regía el día a día de la ciudad y que es la que se va a mantener".

El alcalde continuó explicando que se ha decidido "no estar esperando continuamente a lo que decida un juez aquí o en Madrid acerca del carril bici", y se ha decidido retirarlo de Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás.

"La idea es acometer en estos espacios otras posibilidades y otros usos, tales como más espacios para estacionamientos de carga y descarga, para motos y patinetes, así como otras plazas para aparcamientos para personas con movilidad reducida (PMR)", apuntó Bermúdez.

Recordó que esta es "una decisión que ya ha sido pactada con los comerciantes, precisamente para que se lleve a cabo después de navidades, ya que ahora mismo, con la campaña de estas fiestas, por lo que se espera que entre esta campaña comercial y carnavales se pueden dejar estos espacios resueltos".

Desde Movilidad, la concejal Evelyn Alonso pone de manifiesto que "lo que se ha aprobado hoy en la Junta es el impulso a la redacción de la nueva Ordenanza de Movilidad y, por lo tanto, la idea es que, desde el próximo mes, se pueda tener lista la redacción de la nueva ordenanza".

Tras eso, continuó Alonso, "deberá pasar por la consulta pública previa, por la que se somete a la ciudadanía durante un mes, y luego se redacta el proyecto con la memoria de análisis de impacto normativo, que fue lo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) consideró insuficiente y por lo que fue anulada".

La concejal concluyó diciendo que el procedimiento "continuaría con la elevación del proyecto normativo al Pleno municipal para su aprobación inicial, que luego se somete a información pública durante otro mes, y ya pasada esa información pública se recogen las alegaciones presentadas y, en su caso, se modifica el texto normativo".