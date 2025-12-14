Santa Cruz de Tenerife levanta la suspensión de actividades al aire libre tras la borrasca 'Emilia' - SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha desactivado, a las 12:00 horas de hoy, el Plan Municipal de Emergencias (PEMU), de forma que levanta la suspensión de actividades organizadas por el municipio al aire libre previstas este domingo, 14 de diciembre.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la desactivación de los avisos por parte de la AEMET para la zona metropolitana a partir de las 12.00 horas.

Así, desde la firma del decreto de desactivación del PEMU, se retoman las actividades en las instalaciones deportivas municipales al aire libre, así como todas las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento en espacios públicos, excepto el Rastro, por motivos de horario.

Parques y Jardines continuarán hoy revisando el arbolado de las zonas verdes que fueron cerradas. A partir de las 12:00 horas se irán abriendo aquellas en los que esté todo asegurado. El parque García Sanabria quedará cerrado hasta mañana porque requiere una revisión más profunda.

El trabajo realizado por todos los servicios antes y duraste el paso de la borrasca ha permitido que la situación de alerta se haya saldado en el municipio capitalino con escasas consecuencias, según ha destacado el consistorio capitalino, que ha registrado desde el viernes alrededor de 180 incidencias relacionadas la avería del alumbrado público e instalaciones semafóricas, pequeños desprendimientos sobre la calzada, desplazamiento de mobiliario urbano y caídas de ramas de árboles.