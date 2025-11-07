Santiago Sesé traslada las inquietudes de las empresas de la provincia occidental en la Eurocámara - CÁMARA DE COMERCIO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha trasladado a Europa, con motivo de la celebración de la séptima edición del Parlamento Europeo de Empresas, las "inquietudes" del archipiélago de cara al marco financiero plurianual 2028-2034, así como las de las empresas de la provincia. Sesé ha formado parte de una delegación liderada por la Cámara de España.

En primer lugar, el presidente mantuvo un encuentro con la delegada del Gobierno de Canarias en Bruselas, Cristina Domínguez, donde se centraron especialmente en la necesidad de defender los intereses del archipiélago durante las negociaciones del próximo marco financiero plurianual 2028-2034, como es el caso del POSEI como principal herramienta de apoyo europeo al campo canario, según ha informado la institución cameral en una nota.

Asimismo, ha trasladado su preocupación por la situación que se está ocasionando en nuestros puertos por la aplicación de la directiva europea de emisiones.

"Canarias necesita que la realidad de un territorio alejado, fragmentado e insular esté siempre presente en la agenda europea. Cada decisión en Bruselas tiene un impacto directo en nuestra economía, en la competitividad de nuestras empresas y en el bienestar de la ciudadanía", ha destacado Sesé.

ENCUENTROS CON EURODIPUTADOS

Tras esta reunión, el presidente camaral también participó en varios encuentros con eurodiputados españoles, organizados por la Cámara de España. En concreto, se desarrollaron con los parlamentarios populares Esteban González Pons y Susana Solís, así como con los socialistas Jonás Fernandez y Javier Moreno. Además, estuvo presente la consejera económica y comercial de España en Bélgica, María Ortiz Aguilar.

Sesé ha aprovechado la ocasión para poner sobre la mesa las "singularidades" con las que Canarias se enfrenta a la transición energética, la digitalización, la sostenibilidad, entre otros asuntos.

Al finalizar esta agenda de trabajo, Sesé ha insistido en la necesidad de "fortalecer" todas las vías de comunicación directa con quienes representan a España y a Canarias en la Eurocámara, y ha subrayado en la importancia de "defender el empleo, la conectividad de las islas como región ultraperiférica y las especiales dificultades del tejido empresarial canario exige una presencia activa y constante en Bruselas".

La delegación española en este viaje estuvo liderada por la Cámara de España e integrada por 24 empresas y 13 cámaras de comercio. En ella, más de 700 compañías europeas ocuparon los escaños de la Eurocámara para debatir con altos responsables políticos de la UE los desafíos de la economía bajo tres ejes: comercio internacional, mercado único e industrialización competitiva "en una Europa descarbonizada".