El SCS adjudica por 9,92 millones de euros las obras del nuevo Centro de Salud Corralejo II (Fuerteventura)

El SCS adjudica por 9,9 millones de euros las obras del nuevo Centro de Salud Corralejo II (Fuerteventura) - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 7 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha adjudicado por 9,92 millones de euros el contrato para las obras de construcción del nuevo Centro de Salud Corralejo II Dunas, en Fuerteventura.

Según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en una nota de prensa, la actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del programa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.

Por su parte, el contrato establece un plazo de ejecución de 23 meses y el inicio de las obras está condicionado a la firma del acta de comprobación de replanteo, que deberá realizarse en el plazo máximo de un mes desde esa fecha. Una vez finalizados los trabajos, el edificio contará con un periodo de garantía de un año.

Al respecto, el director del Área de Salud de Fuerteventura, Tomás Pérez, señaló que la construcción del nuevo centro responde a la necesidad de reforzar la atención sanitaria en la Zona Básica de Salud de La Oliva, debido al crecimiento poblacional registrado en los últimos años.

El edificio contará con una superficie construida de 3.500 metros cuadrados, distribuidos en una sola planta para facilitar la accesibilidad.

Las instalaciones incluirán áreas asistenciales como Atención de adultos: consultas de medicina familiar y comunitaria, enfermería y consultas polivalentes; Atención pediátrica: consultas de Pediatría, enfermería pediátrica, sala de lactancia y aseos diferenciados; o Urgencias: consulta de atención urgente, sala de observación, sala de curas, sala de reanimación cardiopulmonar y sala de aerosoles.

También tendrá Atención general y cirugía menor: sala de extracciones y pruebas diagnósticas; Atención a la mujer y fisioterapia; Salud oral; Radiología convencional; y Áreas administrativas, de servicios y de personal.