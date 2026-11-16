El SCS exige al Estado que cumpla con el refuerzo sanitario en La Restinga y un hospital de campaña en el CATE

Archivo - Varias personas salen de un cayuco, en el muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). Un cayuco con 73 hombres llegó al mediodía al muelle de La Restinga, en El Hierro. Fueron atendidos por C - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, reclamó este lunes al Estado que "cumpla con lo acordado" en la reunión interministerial de la semana pasada con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la que el Gobierno de España se comprometió a reforzar la atención sanitaria en el puerto de La Restinga y en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).

Goya indica que que la llegada constante de migrantes que se está registrando durante el presente mes de noviembre están ejerciendo una "presión" sobre los profesionales del Servicio Canario de la Salud en la isla que "no es sostenible en el tiempo".

Asimismo, agrega que la falta de medios de todo tipo impide que la isla esté dando una acogida digna a las personas que llegan en cayucos, especialmente si además esta llegada se produce simultáneamente a los dos puertos de la isla como sucedió este mismo fin de semana en el que se superó el número de personas que llegan al día.

En este sentido, reclamó que se amplíen de inmediato la asistencia en los dispositivos de primera atención como son el Puerto y en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros.

"Actualmente contamos con los mismos recursos sanitarios del Estado que cuando, hace meses, llegaban dos pateras al mes. Un día, únicamente, hubo cuatro enfermeros de Cruz Roja para la atención en el Puerto, lo normal es que sólo haya uno", señala.

Goya ha recordado que el hospital de El Hierro está dimensionado para atender a la población residente y que "preocupa especialmente" la llegada de migrantes en mal estado de salud y que no haya capacidad para atenderles, de ahí que los refuerzos de sanitarios en el CATE sean tan importantes para evitar agravamientos y traslados al hospital.

Con esta medida, apunta, se aliviaría la presión sobre los profesionales del Servicio Canario de la Salud y se podría reservar los recursos del hospital insular para los casos de mayor gravedad.

97 CAYUCOS EN NOVIEMBRE

El director del SCS agradece a los profesionales de la Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro el esfuerzo que están realizando para atender lo mejor posible a la población migrante.

En este sentido, ante la llegada de 97 cayucos en este mes, la Gerencia ha tenido que destinar más personal para los equipos de atención a migrantes, si bien señalan que ante la gran demanda asistencial lo que urge es contar con infraestructuras en las que ofrecer esa atención, mediante la instalación por parte del Estado de un hospital de campaña.

El SCS viene dotando de los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar una atención digna y adecuada a las personas migrantes que llegan a las costas de las islas, recoge una nota del organismo.

Entre ellos se encuentran puntos de primera asistencia equipados con camillas, mantas térmicas, kits de higiene, alimentos de rápida absorción y todo lo necesario para una atención inmediata y se ha dispuesto ambulancias de Soporte Vital Básico y Avanzado y los recursos aéreos del Servicio de Urgencias Canario para el traslado de migrantes graves a los hospitales de referencia.

Además, se pone a disposición todos los recursos hospitalarios como servicios de urgencia, camas de hospitalización, unidades de cuidados intensivos y quirófanos, así como equipos de Atención Primaria, en las islas de recepción de migrantes, para el seguimiento clínico de las personas que se encuentren en los Centros de Atención Temporal.