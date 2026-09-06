El SCS recuerda las recomendaciones de salud básicas para la peregrinación a la Villa de Teror (Gran Canaria)

Sanidad recomienda adoptar medidas de prevención para el adecuado disfrute de las fiestas del Pino - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha recordado a la ciudadanía las medidas básicas de prevención para participar en las Fiestas del Pino, en Teror (Gran Canaria), de forma segura y saludable, especialmente para aquellas personas que participen en la peregrinación y caminata a la villa mariana.

Según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, entre las principales recomendaciones figura mantener una adecuada hidratación, bebiendo abundante agua antes de iniciar la caminata y durante todo el recorrido, aunque no se tenga sed, salvo contraindicación médica.

También se aconseja llevar una botella reutilizable para rellenarla siempre que sea posible y evitar el consumo de bebidas alcohólicas, así como limitar las bebidas con alto contenido en azúcar o cafeína.

Para reducir los riesgos derivados de la exposición solar, se recomienda utilizar gorra o sombrero de ala ancha, gafas de sol con protección frente a la radiación ultravioleta y protector solar de amplio espectro con un factor de protección igual o superior a 30, que debe aplicarse antes de salir y renovarse cada dos horas o después de sudar abundantemente.

EVITAR LAS HORAS DE MAYOR CALOR

Además, es aconsejable permanecer en la sombra siempre que sea posible y evitar caminar entre las 12.00 y las 17.00 horas, coincidiendo con las horas de mayor calor.

En cuanto a la vestimenta, se recomienda utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como calzado cómodo, flexible y previamente utilizado para evitar rozaduras y ampollas.

Sanidad también incide en que es importante prestar atención al cuidado de los pies durante el recorrido. Las personas que realicen la peregrinación durante la noche o con escasa visibilidad deben llevar elementos reflectantes para facilitar su identificación por parte de los conductores.

Durante la marcha conviene adaptar el ritmo a la condición física de cada persona, evitar sobreesfuerzos y cambios bruscos de ritmo y realizar descansos frecuentes en zonas de sombra. Si, por las características del recorrido, fuera necesario caminar en las horas de mayor calor, se recomienda cubrir la cabeza y beber agua en pequeños sorbos de forma frecuente.

La alimentación también contribuye a afrontar la caminata en mejores condiciones. Por ello, se aconseja realizar comidas ligeras antes y durante la peregrinación y llevar alimentos fáciles de transportar, como fruta fresca, frutos secos, no salados, o bocadillos sencillos. Asimismo, es recomendable disponer de un pequeño botiquín básico y protector labial y solar.

Realizar la peregrinación acompañado siempre que sea posible, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de protección civil y contribuir a mantener limpios los espacios depositando los residuos en los contenedores habilitados.

RECONOCER LOS SIGNOS DE UN POSIBLE GOLPE DE CALOR

La Dirección General de Salud Pública recuerda también la importancia de reconocer los signos de un posible golpe de calor. Mareo o desmayo, dolor intenso de cabeza, confusión, dificultad para hablar, piel muy caliente, enrojecida y seca o sudoración excesiva, náuseas, vómitos y temperatura corporal elevada son síntomas de alarma que requieren solicitar ayuda de inmediato.

Mientras llegan los servicios de emergencia, se debe trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y con sombra, aflojarle la ropa, refrescarla con agua o paños húmedos y, si permanece consciente, ofrecerle agua en pequeños sorbos.