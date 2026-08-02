El SCS subraya la importancia de donar sangre durante el verano y despliega puntos móviles en Canarias

Archivo - Sevilla.-El Centro de Transfusión rinde homenaje a los donantes de sangre este sábado en Constantina - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que done sangre de forma regular durante los meses de verano, una época en la que descienden las donaciones mientras las necesidades asistenciales de los hospitales de Canarias permanecen estables o se incrementan.

Al respecto, señala que la sangre y sus componentes no pueden fabricarse de forma artificial, por lo que la donación voluntaria y regular constituye la única vía para garantizar su disponibilidad cuando un paciente la necesita.

Para facilitar la participación ciudadana, la administración ha desplegado una red de dispositivos móviles de extracción en diversos municipios del archipiélago y mantendrá operativos los puntos fijos en todas las islas.

El SCS mantiene activos los puntos del Hospital Universitario de Canarias este domingo hasta las 21.30 horas. Asimismo durante la semana, a partir del 3 de agosto, las unidades móviles y la red de centros fijos continuarán prestando servicio en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, con ubicaciones en espacios públicos, centros comerciales y recintos hospitalarios.

En concreto, en Gran Canaria, de lunes a viernes se podrá donar en el espacio habilitado en el Centro Comercial Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas; así como el punto de donación del Centro Comercial Alcampo, frente a la Administración de Loterías, en Telde, de 09.30 a 14.00 horas y 16.30 a 21.00 horas.

Además el jueves y viernes una unidad móvil se instalará en el Centro Comercial Alisios, en Las Palmas de Gran Canaria, de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.

En el caso de Fuerteventura, la próxima semana se podrá donar en plaza Tran Tran de Gran Tarajal de lunes a miércoles de 17.15 a 20.15 horas, mientras que jueves y viernes de 10.15 a 13.15 horas. Asimismo se puede acudir a todos los puntos fijos que hay en las diferentes islas.

Finalmente se indica que para poder donar sangre es necesario cumplir con varios requisitos básicos, tales como tener entre 18 y 65 años --hasta los 60 años en caso de ser la primera donación--, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

De todos modos, los ciudadanos puede resolver sus dudas a través del teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o en la página web efectodonacion.com.