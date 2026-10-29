Bajo secreto de sumario la investigación por muerte de un hombre y una mujer herida en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La investigación por la muerte de un hombre y una mujer herida de arma blanca encontrados en la madrugada de este miércoles, sobre las 05.00 horas, en una vivienda ubicada en la carretera de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria, se encuentra bajo secreto de sumario, según han indicado desde la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Actualmente la investigación está a cargo del juzgado de guardia y, una vez avance el análisis preliminar, se determinará la competencia del caso, en concreto, si corresponde a las plazas de Violencia sobre la Mujer o a las de instrucción ordinaria.

El fallecido y la mujer herida, según ha confirmado la Policía Nacional, eran pareja. El hombre presentaba un corte en el cuello, mientras que la mujer cuando fue encontrada tenía heridas de arma blanca, motivo por el que fue trasladada a un centro hospitalario de la capital grancanaria por las lesiones, aunque no ha trascendido el estado de la misma.

Hasta el lugar se trasladaron a primera hora agentes de Policía Judicial y Policía Científica, que se encargan de las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos tras activarse el protocolo de delitos violentos con homicidios y científica; mientras que el equipo forense trabaja en la autopsia del cuerpo del hombre.

Las autoridades no han confirmado todavía oficialmente que se trate de un caso de VIOGEN.