El seguimiento de la huelga médica en Canarias aumenta al 23,8%, según el SCS

Concentración de médicos en huelga ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Dic.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa este jueves de que la tercera jornada de huelga convocada en todo el país por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco ha registrado un seguimiento en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) del 23,83 por ciento de los trabajadores en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria, frente al 18% de las dos primeras jornadas

De los 6.990 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.003, de los que 954 la secundaron, detalla la Consejería de Sanidad en una nota.

Del seguimiento por áreas de salud en Gran Canaria la secundaron 383 de los 1.581 efectivos afectados, lo que representa el 24,23 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 532 de los 1.991, es decir, del 26,72 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro 46 de los 158 profesionales afectados por la huelga, el 29,11 por ciento, en Fuerteventura la secundaron 25 de los 269 afectados, es decir el 9,29 por ciento.

En La Palma el seguimiento fue del 5,48 por ciento, puesto que acudieron a la huelga ocho de los 146 afectados, en La Gomera acudió uno de los 53, es decir, el 1,89 por ciento, mientras que en El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este jueves, que cuenta con 1.214 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.