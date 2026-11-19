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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha indicado que el seguimiento de la huelga de médicos se ha situado en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) en un 4,21 por ciento, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de la Hospitalaria.

Así, de los 7.344 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por la convocatoria 4.156, de los que 175 la secundaron, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en un comunicado.

Por áreas de salud, en Gran Canaria secundaron la huelga 115 de los 1.568 efectivos afectados, lo que representa el 7,33 por ciento, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 49 de los 2.043, lo que supuso un 2,4 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote la huelga fue seguida por tres de los 237 profesionales afectados (1,27%) y en Fuerteventura acudió uno de los 286 que podían secundarla (0,35%).

En cuanto a La Palma, siete secundaron la huelga de los 171 llamados a seguirla (4,09%), mientras que en las islas de El Hierro y La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este jueves cuenta con 1.389 efectivos en servicios mínimos y se ha desarrollado sin incidencias destacables.