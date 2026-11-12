El seguimiento de la huelga de médicos en el Servicio Canario de Salud se sitúa este jueves a un 3,78%

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que el seguimiento de la huelga convocada por los médicos para este jueves en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha sido del 3,78 por ciento de los trabajadores de este grupo profesional, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en el de la Hospitalaria.

Así del total de los 7.364 efectivos convocados a este paro, había afectados por esta convocatoria 4.258, de los que 161 la secundaron, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 125 de los 1.606 efectivos afectados (7,78%), mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 31 de los 2.033 (1,52%).

Por su parte, en Lanzarote han seguido el paro dos de los 253 profesionales afectados por la huelga (0,79%) y en Fuerteventura la han secundado un profesional de los 312 afectados (0,32%); mientras que en La Palma el seguimiento fue dos de los 185 afectados (1,08%). En las islas de El Hierro y La Gomera no hubo ningún efectivo en huelga.

Finalmente la jornada de la mañana de este jueves cuenta con 1.445 efectivos en servicios mínimos y se ha desarrollado sin incidencias destacables.