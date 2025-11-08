Sucesos.- Seis heridos tras sufrir un golpe del mar en la costa de Santa Cruz de Tenerife - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas este sábado tras sufrir un golpe de mar en la playa del Roque de Las Bodegas, en la zona de Taganana, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 11:36 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que varias personas habían caído al agua tras sufrir un golpe de mar, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió en el lugar a un total de seis afectados, que habían salido del mar con la ayuda de otras personas, y trasladó a cinco al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y al Hospital Universitario de Canarias, uno de ellos en un helicóptero medicalizado que tomó tierra en la zona.

Por su parte, efectivos de Policía Local y Policía Nacional aseguraron el lugar y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.