Coches afectados por la quema de un vehículo en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis vehículos han resultado afectados de diversa consideración tras la quema de un coche en plena vía pública en el barrio de Barranco Grande, en Santa Cruz de Tenerife, informan fuentes de la Policía Local.

El coche se incendió por causas que se desconocen y la conductora se bajó por precaucación.

En la zona intervinieron agentes de la Policía Local, Bomberos de Tenerife y Policía Nacional.