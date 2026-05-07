SEMCA desconvoca la huelga de médicos en Canarias para el 8 de mayo y anuncia una semana de paro a partir del día 25

Archivo - Sede de la Consejería de Sanidad, a 9 de mayo de 2024, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Canarias (España) - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) ha desconvocado la huelga de un día para el 8 de mayo, al tiempo que ha anunciado una semana de paro entre los días 25 y 29 de mayo tras no tener una reunión con los responsables de la Consejería regional de Sanidad.

Desde SEMCA se ha asegurado, en un comunicado, que "no hay más salida que incrementar la presión" sobre el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, y la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, que "siguen sin ofrecer ni una sola reunión negociadora" al comité de huelga de la organización sindical.

Así la semana de huelga entre el 25 y 29 de mayo será de tres horas diarias, entre las 12.00 y las 15.00 horas, y será la continuación de la convocada a nivel nacional, de tal forma que se alcanzarán las dos semanas de huelga continuada en Canarias por la "negligente" gestión de este conflicto por parte de los "dos máximos responsables sanitarios" en el archipiélago.

Subrayan que lo que están reclamando "es una causa justa: un estatuto propio y una mesa de negociación propia" para que acabe el "ninguneo" de la administración sanitaria al colectivo médico.

Añaden que a estas reclamaciones se unen otras de "exclusiva competencia" de la administración sanitaria de Canarias relacionadas con la regulación del descanso, la conciliación laboral y familiar, las retribuciones de guardias, formación y carrera profesional, que afirman han sido "reiteradamente comunicadas" en los preavisos de huelga anteriores y "completamente desatendidos" por Monzón y Goya.