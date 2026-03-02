Una senderista herida moderada al sufrir una caída en la Caldera Blanca, en Tinajo (Lanzarote)

Archivo - Helicóptero del SUC - CEDIDO POR 112 CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una senderista, de 62 años, ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso de Caldera Blanca, en el municipio de Tinajo (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 13.14 horas de este lunes y hasta la zona tuvo que trasladarse el helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias que, con la colaboración de bomberos del Consorcio de Emergencias, evacuó a la afectada hasta el aeropuerto de Lanzarote.

Una vez allí, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que la mujer presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo de pronóstico moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.