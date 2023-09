Serra señala que el presupuesto de la ULPGC no ha crecido en 12 años y que ha perdido un 26% de su capacidad financiera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra Majem, ha señalado que si es compara el presupuesto de la institución en 2010 y con el que hubo en 2022 se puede ver que no ha crecido y que "es absolutamente el mismo", lo que supone que en este periodo se ha perdido un 26% de la capacidad financiera.

"El problema es que nos hemos quedado igual y, por tanto, si la inflación en este periodo ha sido el 26%, significa que hemos perdido un 26% nuestra capacidad financiera, de nuestra capacidad de gasto. Y esto es muy significativo", declaró.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de su participación en el Acto Solemne de Apertura del Curso 2023-2024 de la ULPGC, insistió en que si a una familia se le reduce el 26% su presupuesto, lo nota.

"Y lo estamos notando --matizó-- pero a mí me gustaría dar una imagen, no de rectores pedigüeños que siempre pedimos porque no nos queda otro remedio. Realmente el mensaje de hoy tiene que ser un mensaje de ilusión y de mirar al futuro porque estamos contribuyendo a cambiar esta sociedad y seguiremos haciéndolo".

UN CURSO QUE COMIENZA CON "MUCHA ILUSIÓN"

En este sentido, señaló que el curso actual se ha empezado con "mucha ilusión", un incremento en alumnos de nuevo ingreso, nuevas titulaciones, dos nuevos grados, tres nuevos másteres y con las ganas de reactivar la actividad.

Sobre las demandas de la ULPGC, Serra Majem reiteró que en doce años "no ha subido nada el presupuesto de nuestra universidad cuando en este periodo ya la comunidad autónoma ha subido un 50%".

Para el rector, es evidente que las peticiones de las universidades canarias irán encaminadas a un presupuesto "adecuado" para el próximo año 2024; a un contrato programa para poder afrontar el futuro con dignidad, competitividad y calidad; y recuperar el poder adquisitivo perdido que la ULPGC se ha estado "dejando en el camino" estos últimos años.

Por otro lado, hizo especial hincapié en los puntos fuentes de la universidad, como aquellas líneas en las que es pionera a nivel internacional, no sólo en Ciencias Marítimas, sino también distintas áreas de Medicina o de las tecnologías.

"Creo que tenemos que hacer más pedagogía. La gente no sabe lo que estamos haciendo y es un esfuerzo que lo vamos a hacer y hoy voy a iniciar con ello", aseveró.